Caitlin Clark fora dos playoffs? Sue Bird diz que WNBA ainda quebra recordes sem ela

Caitlin Clark vem agitando o mundo do basquete, e com isso vêm fãs e críticos. Desta vez, a crítica vem de ninguém menos que a ex-armadora do Seattle Storm, Sue Bird. Em um episódio recente de podcast de Um toque a mais com Sue Bird e Megan RapinoeBird compartilhou suas idéias sobre o impacto da sensação do novato nos números de audiência, gerando discussões sobre o cenário mais amplo implicações da influência de Clark na liga e seu público crescente.

Bird discordou da narrativa, sugerindo que a audiência caiu devido à ausência de Caitlin Clark nos playoffs. Ela ressaltou que os jogos dos playoffs continuou a atrair públicos impressionantescom os jogos das semifinais apresentando um aumento notável de 130% na audiência em comparação aos anos anteriores.

Caitlin Clark revida aqueles que espalham ódio nos jogos da WNBA

Em suas próprias palavras, Bird afirmou: “Caitlin, ela é uma grande atração. Sim, ela traz todas as coisas, nós sabemos disso. Já dissemos isso e sim, os jogos em que ela não está jogando têm menor audiência. Mas nos playoffs da WNBA – vamos usar as semifinais como exemplo – os jogos em que Caitlin obviamente não está presente porque seu time perdeu ainda estão quebrando recordes de anos anteriores da WNBA, ainda conquistando um milhão de espectadores..”

Os comentários de Bird foram uma resposta direta a personalidades da mídia como Stephen A. Smith e Shannon Sharpeque questionou se a liga poderia sustentar sua audiência sem Clark nos playoffs. Ela enfatizou que tais observações simplificam demais o crescimento da liga e minar os esforços colectivos de todos os intervenientes.

Bird diz que WNBA é mais do que um jogador

É importante considerar a perspectiva de Bird aqui. Enquanto Caitlin Clark inegavelmente chama muita atenção para os jogos que disputa, Bird destaca que a WNBA é muito maior do que apenas um jogador. A liga tem visto um crescimento e sucesso significativos ao longo dos anos, e é crucial reconhecer as contribuições de todos os jogadores na formação do seu apelo.

As percepções de Bird nos levam a olhar além do poder estelar individual e a apreciar o impacto coletivo de toda a liga. Sim, Caitlin Clark é uma jogadora de destaquemas ela é apenas uma peça do quebra-cabeça maior que torna a WNBA tão atraente.

Como diz Bird: “os jogos em que Caitlin obviamente não está presente porque seu time perdeu ainda estão quebrando recordes de anos anteriores da WNBA.” Isso mostra que há muitos fatores em jogo quando se trata de audiência, e não depende apenas de um jogador.