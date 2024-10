Caitlin Clark ganha o prêmio de Estreante do Ano da WNBA

A estrela do Indiana Fever, Caitlin Clark, foi escolhida como Estreante do Ano da WNBA depois de quebrar a marca de assistências em uma única temporada da liga e marcar o maior número de pontos de todos os tempos para um novato.

Clark entrou na liga possivelmente com mais entusiasmo do que qualquer novato de todos os tempos, e ela entregou, levando o Fever aos playoffs pela primeira vez desde 2016. Ela quebrou o recorde de uma única temporada da WNBA com 337 assistências, incluindo um recorde de 19 em uma. jogo. Ela quebrou a marca de pontuação de estreante em uma única temporada com média de 19,2 pontos por jogo.

Ela terminou em quarto lugar na votação de MVP.

Fora da quadra, Clark ajudou a elevar a WNBA a registrar classificações e público. The Fever estabeleceu um recorde de público em casa em uma única temporada de 340.715 torcedores, e Clark e Indiana jogaram três partidas diante de uma multidão de mais de 20.000 pessoas.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.