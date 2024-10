Caitlin Clark participará do LPGA pro-am no The Annika

BELLEAIR, Flórida – Caitlin Clark não estava brincando quando incluiu o golfe em seus planos fora da temporada.

Clark irá para o The Annika em novembro, o penúltimo torneio da programação do LPGA Tour organizado por Annika Sorenstam, para jogar no pro-am e ser palestrante no Women’s Leadership Summit no Pelican Golf Club.

Clark, a estreante do ano na WNBA, disse no mês passado, quando o Indiana Fever foi eliminado, que planejava jogar golfe até que ficasse muito frio em Indiana e, acrescentando com um sorriso: “Torne-se um jogador de golfe profissional”.

A Cúpula de Liderança Feminina será no dia 12 de novembro, e o pró-am será no dia seguinte.

“Eu adoro golfe, então a oportunidade de jogar no profissional em um torneio com uma lenda como o nome de Annika Sorenstam é muito emocionante”, disse Clark. “Estou ansioso para ver todos os jogadores do LPGA no driving range, fazer parte do Women’s Leadership Summit e, claro, jogar no pro-am com Annika.”

Clark é embaixador da Gainbridge, o patrocinador apresentador do evento LPGA.