Caitlin Clark perde a honra unânime de estreante do ano após uma votação de Angel Reese

Caitlin Clark exatamente perdeu a oportunidade de vencer o campo para o Rookie of the Year da WNBA… e tudo graças a um único voto em seu rival, Anjo Reese.

Os resultados caíram depois que a estrela do Indiana Fever foi oficialmente nomeada ROY na quinta-feira… e considerando toda a história que ela fez nesta temporada, muitos ficaram chocados ao ver alguém, exceto Clark, ganhando um voto.

A contagem foi de 66 para 1… com Clark reunindo a esmagadora maioria – e a estrela do Chicago Sky ficando com a exceção.





É verdade que os dois novatos estavam lutando pelo prêmio até a segunda metade da temporada… quando Clark assumiu a liderança ao quebrar o recorde de pontuação de novato da WNBA, estabelecendo o recorde de assistências em uma única temporada e sendo o único novato a conseguir um triplo- dobro.

Ela também levou o Fever aos playoffs da WNBA pela primeira vez desde 2016.

no momento em que ela recebeu a ligação 📞 Caitlin Clark ficou surpresa após o treino com uma ligação de @WNBA Comissária Cathy Engelbert, onde foi anunciada como Novata do Ano em 2024. então, toda a equipe comemorou instantaneamente 🥹 pic.twitter.com/emEBb54BeQ – Febre de Indiana (@IndianaFever) 3 de outubro de 2024

Isso não quer dizer que Reese não fez o que queria nesta temporada – ela estabeleceu o recorde de rebotes, mas não foi o suficiente para levar o Sky aos playoffs, já que foi o terceiro pior time na campanha de 2024.

Ela também perdeu os últimos jogos com um lesão no pulso … o que finalmente encerrou sua corrida no ROY.

Aqui está o detalhamento:

Clark teve 19,2 pontos, 5,7 rebotes, 8,4 assistências e 1,3 roubos de bola por jogo… enquanto Reese teve média de 13,6 pontos, 13,1 rebotes, 1,9 assistências e 1,3 roubos de bola.

No geral, Clark teve um ano melhor… e apesar de não ter sido uma vitória limpa, ela está entusiasmada por ter vencido de qualquer maneira.

“Estou incrivelmente honrado por ser nomeado o Estreante do Ano, mas mais do que isso, sou grato a todos que me apoiaram durante a temporada passada – minha família e amigos, meus companheiros de equipe, a organização Fever e todos que nos apoiaram durante toda a temporada. ”, disse Clark.

“Estou muito orgulhoso do que realizamos e muito animado com o que o futuro reserva.”