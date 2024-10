Cal contrata especialista da NASA em meio a preocupações com viagens ACC

CHARLOTTE, Carolina do Norte – A mudança para o ACC foi um impulso para Cal e Stanford de vários pontos de vista diferentes, proporcionando a ambas as escolas um lar de longo prazo em uma conferência de poder após o colapso do Pac-12 no verão de 2023 .

Mas a mudança também trouxe preocupações sobre viagens durante jogos de conferência, com quase todas as viagens em janeiro, fevereiro e março envolvendo vários jogos e vários dias fora de casa.

“Estou absolutamente preocupado com a viagem”, disse o técnico do Cal, Mark Madsen, na quinta-feira no ACC Tipoff.

Os Golden Bears, no entanto, estão a tomar medidas para minimizar o impacto que as viagens de longa distância terão sobre os seus estudantes-atletas, disse Madsen.

Na entressafra, o diretor atlético do Golden Bears, Jim Knowlton, trouxe um especialista da NASA para fazer uma apresentação às equipes esportivas da escola.

“Ele se especializou em recuperação em diferentes fusos horários. Como o corpo pode se recuperar sob pressão. Foi muito informativo”, disse Madsen à ESPN. “Estivemos lá com todos os treinadores principais. Muitas informações excelentes foram compartilhadas. O resultado final é que sairemos durante o jogo da conferência, sairemos dois dias antes ou um dia antes, dependendo da carga de trabalho acadêmico .”

“Não vamos deixar pedra sobre pedra”, acrescentou. “Se isso significar uma ou duas vitórias adicionais em 10 equipes diferentes, o nível de preparação, vamos conseguir.”

Madsen também disse que passou um tempo fora da temporada pensando em como melhorar gradativamente o desempenho do programa de basquete masculino, desde nutrição até como ajudar os jogadores a visualizar os relatórios de olheiros. E entre essas melhorias potenciais estava beber água durante o voo.

“Hidratação em voos longos. Podemos melhorar um pouco? Sim”, disse ele.

O técnico de Stanford, Kyle Smith, tem preocupações semelhantes às de Madsen, embora os problemas de viagem que Smith teve durante seu tempo no estado de Washington nos últimos cinco anos tenham preparado ele e sua equipe para as viagens desta temporada.

“Imagino que seja algo com o qual você provavelmente terá que se acostumar”, disse Smith. “Nossa equipe está pronta porque estávamos no estado de Washington e íamos fazer negócios. Então foi uma viagem de ônibus, um vôo para Seattle, depois para Seattle, pode ser outra parada. . Nossa viagem no tempo [was] mais em Pullman. E está fretado.”

No entanto, Smith está ciente de como isso pode impactar seus jogadores.

“Jogadores, isso vai ser diferente. Os fusos horários. Isso é real”, disse ele.

Na quarta-feira, o comissário da ACC, Jim Phillips, falou sobre a viagem – apontando que a conferência já tinha uma prévia de quaisquer problemas potenciais com os esportes de outono da liga.

“No final, realmente sinto que agendamos bem. Arranjamos parceiros de viagem pela primeira vez, então quando você for para a Califórnia, os times que estão na Costa Leste vão jogar dois jogos .Quando Cal e Stanford vierem nessa direção, eles jogarão dois jogos”, disse Philips. “Acho que faz muito sentido fazer isso. Tivemos uma visão antecipada de nossos esportes olímpicos. Acho que funcionou muito bem, mas tenho certeza de que não será perfeito. Eu simplesmente saiba disso porque agora saímos da nossa pegada que tínhamos há 71 anos.

“Portanto, vamos nos ajustar e fazer algumas mudanças à medida que avançamos no futuro, mas até agora tudo bem.”

A ACC não é a única liga que lida com novas preocupações logísticas, com as Dez Grandes e as 12 Grandes expandindo-se para o Oeste. UCLA, USC, Oregon e Washington juntaram-se ao Big Ten, enquanto Arizona, Arizona State, Colorado e Utah foram todos para o Big 12.

O técnico do Oregon, Dana Altman, disse no Big Ten Media Day que está conversando com times da NFL e da NBA que o estão ajudando a encontrar maneiras de manter seu time atualizado quando os Ducks precisam fazer várias viagens à costa leste e meio-oeste durante a temporada de basquete universitário.

“Fizemos muitas ligações para a NBA, para todos os times da Costa Oeste da NBA e até mesmo para alguns times da NFL e como eles viajam quando vão para o leste”, disse Altman. “Todo mundo fala sobre como é difícil ir para o leste e para o oeste e todos os números comprovam isso, os registros das estradas e assim por diante. Então, estudamos isso.”

Ele disse que essas equipes lhe deram dicas, como garantir que os jogadores não adormeçam durante os voos, para que possam se ajustar aos novos fusos horários quando pousarem.

“Talvez terei que fazer um trabalho melhor para reduzir alguns dias de treino, o que é difícil para um treinador inseguro, porque você quer repassar tudo mais uma vez”, disse Altman.

Mick Cronin, da UCLA, disse que não está tão preocupado quanto Altman. Ele disse que seus jogadores viajam pelo país desde a adolescência no circuito AAU – embora ele queira que seu time tenha voos fretados com espreguiçadeiras para que os jogadores possam relaxar em seus voos.

“Acho que tudo isso é um pouco superestimado”, disse ele. “Mas [Altman] e eu falei sobre isso, tentando conseguir um certo tipo de voo charter. Você os viu na NBA, com as espreguiçadeiras. Mas isso realmente importará com a vitória? Acho que o recrutamento, a resistência e a tomada de tiros são mais importantes.”

Myron Medcalf da ESPN contribuiu para este relatório.