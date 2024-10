Caleb Williams, do Bears, acerta Cole Kmet com TD de 31 jardas

LONDRES – Cole Kmet resolveu primeiro a parte fácil.

Depois que o quarterback do Chicago Bears, Caleb Williams, fingiu um passe para a esquerda e depois para a direita na terceira tacada do Bears, o novato encontrou Kmet aberto no meio do campo para um touchdown de 31 jardas. O tight end quebrou dois tackles nos tornozelos e marcou para dar aos Bears a primeira vantagem do jogo sobre o Jacksonville Jaguars. Foi o segundo touchdown mais longo de sua carreira.

Foi o que aconteceu logo depois que provavelmente colocou Kmet sob muito mais estresse.

Depois que o long snapper Scott Daly sofreu uma lesão no joelho no segundo punt do Bears, Kmet, o long snapper de emergência do Chicago, começou a se aquecer na linha lateral. Ele permaneceu em campo após seu placar e buscou o ponto extra, que colocou os Bears em vantagem por 7 a 3 faltando 11:17 para o final do segundo quarto.