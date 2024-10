Caleb Williams, do Bears, encontra uma conexão importante com DJ Moore

CHICAGO – Três segundos após o snap da bola ser lançado no final do segundo quarto, o quarterback do Bears, Caleb Williams, tinha tudo o que queria bem na sua frente.

O novato manipulou a secundária dos Panteras, usando um engate depois de recuar para passar para mover o safety da Carolina, Xavier Woods, para a sua direita. A abertura criada no final da peça deu a Williams um DJ Moore apontado, que corria em direção à end zone.

Sem hesitação, a escolha número 1 no draft deste ano deixou tudo acontecer.

O resultado foi um touchdown de 30 jardas para Moore – seu segundo no jogo – e ajudou os Bears (3-2) a construir uma vantagem de 20 pontos no intervalo. O melhor desempenho da jovem carreira de Williams na NFL coincidiu com o dia da bandeira de Moore e resultou em uma vitória por 36-10 contra o ex-time do recebedor.

“Eu estava querendo um desses”, disse Williams. “DJ é um jogador tão especial, e todos vocês viram isso hoje. Ele fazendo jogadas… Tendo um jogador especial como esse no seu time, você obviamente quer dar a bola para ele, deixe-o apenas ser DJ e ser especial. nos sentimos muito bem. Estávamos super animados. Chegamos à linha lateral e nós dois pensamos, ‘Finalmente, conseguimos acertar algo assim.’

O ataque dos Bears atingiu a marca de 400 jardas pela primeira vez nesta temporada em uma tarde em que Williams completou 20 das 29 tentativas de passe para 309 jardas, 2 touchdowns e 0 interceptações com uma classificação de passador de 126,2 – a mais alta de um novato do Bears em um único jogo desde pelo menos a fusão de 1970.

O novato do Bears, QB Caleb Williams, encontrou DJ Moore (2) em cinco dos oito alvos para 105 jardas e dois TDs contra os Panteras.

Moore terminou com cinco recepções para 105 jardas e dois touchdowns. A conexão com Williams foi destacada por jogadas de passes explosivas que permaneceram adormecidas durante o primeiro mês da temporada.

“É incrível”, disse Moore. “O que é isso, semana 5? Demorou cinco semanas para iniciar o jogo de passes no campo. Quando acerta, acerta, e foi bom hoje.”

Williams marcou a próxima caixa em seu desenvolvimento depois de lutar para encontrar sua precisão de bola profunda em seus primeiros quatro jogos.

Nas semanas 1 a 4, Williams acertou 5 de 29 (17%) com três interceptações em passes de pelo menos 15 jardas aéreas – ambas as marcas classificadas na última posição da NFL entre QBs qualificados. Contra os Panteras, o novato fez 4 de 4 para 108 jardas e dois touchdowns em passes profundos.

A eficiência de campo dos Bears veio uma semana depois que Moore e Williams expressaram frustrações separadamente sobre sua difícil conexão em campo, que culminou no final do primeiro tempo da vitória do Chicago sobre os Rams, quando os dois não conseguiram se conectar na end zone.

Moore colocou a culpa em si mesmo e jurou que não haveria “nenhum acidente” em peças semelhantes no futuro.

O desempenho de domingo mostrou que a química está começando a atingir seu ritmo.

“Apenas nos sentindo confortáveis, vendo o que podemos fazer”, disse Williams. “… Apenas construindo confiança entre si e confiando neste ataque entre todos. Linha ofensiva, running backs, proteção, as rotas e em que profundidade correr e quantos passos, coisas assim. Passando pelas leituras e um monte mais.

“Precisamos continuar construindo, continuar. Obviamente, uma grande vitória, mas definitivamente não estamos decididos sobre isso.”

Depois de um início de temporada lento, quando arremessou 93 jardas em sua estreia contra o Tennessee Titans, Williams fez progressos tangíveis semanalmente. Além de iniciar o ataque de passes dos Bears, Williams demonstrou crescimento contra o blitz em vitórias consecutivas sobre Rams e Panthers.

Carolina acertou Williams em 31% das quedas, seu terceiro jogo nesta temporada em que o novato enfrentou blitz em pelo menos 30% das vezes. Williams, no entanto, fez seu melhor trabalho contra o aumento da pressão, completando 8 de 10 passes para 128 jardas e um touchdown contra a blitz.

Embora as vitórias consecutivas do Chicago tenham ocorrido contra duas das piores defesas da NFL, o ataque dos Bears continua a ver progresso semanal.

Pelo segundo jogo consecutivo, o running back D’Andre Swift teve mais de 100 jardas de ataque total (73 jardas de corrida, 47 de recepção) e uma corrida de touchdown na linha do gol. Williams envolveu todos os jogadores ao seu redor, mirando em Moore, Rome Odunze, Keenan Allen e Cole Kmet pelo menos quatro vezes cada.

“Esse é um bom quarterback”, disse o técnico Matt Eberflus. “Simplesmente é. É encontrar as finalizações, dar os arremessos no campo. Queríamos envolver nossos recebedores hoje e fizemos isso. Cole está envolvido. Conseguimos [Gerald Everett] envolvido. Envolvemos todo mundo nos jogos de passes, então acho muito bom poder distribuir isso, jogar como armador, poder fazer isso. Difícil defender dessa maneira.”

Ao longo da semana, Williams e Moore priorizaram a conexão que buscavam desde o início da temporada. Isso permitiu ao novato dar o próximo passo em seu desenvolvimento.

“Ele aprende muito rápido”, disse Kmet. “Não é fácil, especialmente neste nível. Só acho que isso mostra sua vontade de melhorar a cada semana. Obviamente, ele tem talento para ser um dos melhores da liga, mas fez um bom trabalho sendo paciente consigo mesmo. de certa forma… ter aquele fogo nele onde ele sente um pouco o calor onde ele sabe que precisa melhorar em certas coisas.

“Houve coisas hoje coletivamente em que todos nós podemos ser melhores, mas seu domínio ofensivo tem crescido a cada semana. Ainda mais rápido do que eu esperava até agora.”