Calipari, do Arkansas, diz que Kentucky fez a escolha certa com o Papa

BIRMINGHAM, Alabama – Enquanto se prepara para sua primeira temporada como técnico de basquete masculino do Kentucky, Mark Pope terá um fã de longe: John Calipari.

Calipari, que deixou o Kentucky em março para a estreia no Arkansas, disse que sua antiga escola fez a escolha “perfeita” quando contratou Pope, o capitão do time dos Wildcats em 1995-96 que conquistou o título nacional sob o comando de Rick Pitino, como seu novo chefe. treinador. Calipari e Pope tiveram um relacionamento que continuou em meio às mudanças recentes.

Exceto pela única reunião entre Arkansas e Kentucky em 1º de fevereiro em Lexington, Calipari disse que apoiará sua substituição.

“Acho que eles contrataram um cara perfeito para esse trabalho”, disse Calipari na terça-feira no media day da SEC. “E parte disso é porque ele tocou lá, se formou lá. Ele tem um coração para o lugar e tem uma ideia do que é. lá e entende isso.”

Quando questionado sobre sua decisão de deixar o Kentucky em meio a um final turbulento que incluiu duas saídas na primeira rodada nos últimos três torneios da NCAA, Calipari disse que os interessados ​​poderiam ler seus comentários anteriores.

“Já falei sobre por que fiz o que fiz”, disse ele. “Eu conversei, então o que quero fazer hoje é falar sobre a SEC. Esta liga ficou ridiculamente difícil. Quero falar sobre meu time, meu elenco. Mas já falei sobre todas essas coisas. Quer dizer, você pode pesquisar e ver o que eu disse. Serei eu repetindo.

Calipari elogiou Pope, um sentimento que o ex-técnico da BYU havia ecoado no início do dia sobre Calipari.

“Ele é um treinador do Hall da Fama, um torcedor obstinado do Kentucky e um jogador”, disse Pope. “Sou grato por tudo o que ele fez pela nossa universidade. Ele também tem sido um bom amigo. Ele é um excelente mentor. Passamos por nossa jornada de coaching e por isso desejamos a ele o melhor em tudo o que ele faz e vamos seja grato por tudo o que ele fez em Kentucky. Estaremos torcendo por ele. [except on] 1º de fevereiro.”

No Arkansas, Calipari disse que precisará de tempo para construir sua cultura. E embora jogadores como o ex-astro do Florida Atlantic, Johnell Davis, e o ex-recruta cinco estrelas DJ Wagner tenham facilitado a transição, no geral, Calipari disse que está focado em onde está, não no que deixou para trás.

“Estou totalmente imerso no que estou fazendo”, disse Calipari. “Você não vai acreditar nisso. Estou fazendo muitas coisas e não tenho tempo para nenhuma das outras coisas, nenhuma das coisas que estão por aí, mas estarei torcendo por [Pope]. Vamos, cara. Quinze anos, dei meu coração e alma para que eles se saíssem bem.”