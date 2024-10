‘Calma Khazmat é diferente’: profissionais reagem à impressionante vitória de Khamzat Chimaev sobre Robert Whittaker no UFC 308

Khamzat Chimaev continua sua escalada rumo à disputa pelo título no UFC 308.

Chimaev permanece invicto em sua carreira profissional com uma impressionante finalização no primeiro round sobre Robert Whittaker no co-evento principal na tarde de sábado na Etihad Arena em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Veja abaixo como os profissionais reagiram à finalização de Chimaev:

Khamzat apertou aquela merda dura e assustadora, mano, uma aberração quebrou a mandíbula com o estrangulamento -Terrance McKinney (@twrecks155) 26 de outubro de 2024

Chimaev é uma fera!!! Um dos melhores lutadores de todos os tempos no UFC!!!! Próximo campeão!!! Eu estava completamente errado!!! #ufc308 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 26 de outubro de 2024

Nossa, ele quase quebrou o maxilar?! Estou perturbado e preciso de respostas #UFC308 -Angela Hill (@AngieOverkill) 26 de outubro de 2024

Chimaev não pode ter uma chance negada agora. — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 26 de outubro de 2024

Khamzat é esse cara. Droga. Comprovado. – Matt Brown (@IamTheImmortal) 26 de outubro de 2024

Parece que estou observando um animal selvagem quando Khamzat luta! #UFC308 -Alan Jouban (@AlanJouban) 26 de outubro de 2024