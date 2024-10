Camadas meio-pesadas do UFC: desafiantes de Pereira, perspectivas crescentes, outsiders

De 2011 a 2020, a divisão meio-pesado do UFC foi ancorada por dois indivíduos: Jon Jones e Daniel Cormier. Jones conquistou o título de 205 libras duas vezes, com seu mandato inicial durando 1.501 dias e sua segunda corrida durando 597 dias. Quando Jones não foi campeão devido às suas transgressões fora do octógono, Cormier manteve o título mundial por 1.315 dias.

Mas depois que Jones e Cormier partiram, a divisão lutou contra a estabilidade e careceu de identidade. De setembro de 2020 a janeiro de 2023, quatro lutadores detiveram o título mundial (Jan Blachowicz, Jamahal Hill, Jiří Procházka e Glover Teixeira), com apenas Blachowicz garantindo uma defesa de título bem-sucedida.

Muitos fãs se perguntaram para onde a divisão estava indo.

E então Alex Pereira chegou, lançou âncora e se tornou a força dominante de que a divisão precisava.

Após sua bem-sucedida defesa de título no UFC 307 contra Khalil Rountree Jr. – a terceira em 176 dias – Periera gravou firmemente seu nome nos livros de história como um dos maiores de todos os tempos na categoria. Mas e o resto dos atuais canhões de 205 libras? Alguém pode usurpar “Poatan” de seu trono?

Aqui está uma olhada no cenário atual da divisão meio-pesado do UFC, dividido em níveis, fornecendo uma imagem mais clara de onde a divisão está atrás de Pereira.

A elite

Os confrontos de Alex Pereira com os adversários antes de uma luta tornaram-se lendários, mas será que alguém consegue sair vitorioso deles? Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

O que Pereira conquistou desde que chegou aos meio-pesados, em julho de 2023, foi nada menos que extraordinário. Vale lembrar que Pereira entrou na categoria após derrota por nocaute, quando perdeu o título dos médios para Israel Adesanya no início daquele ano. Ele derrotou Blachowicz na decisão dividida em sua estreia até 205 libras. Então, com um joelho gravemente machucado, ele sofreu uma ruptura inexplicável que o tornou imperdível na TV.

Pereira é sem dúvida o atacante mais violento, mas tecnicamente sólido da história do UFC. Ele ainda não chegou perto de perder desde que conquistou o ouro dos meio-pesados. Em menos de um ano, ele já é o terceiro em vitórias pelo título dos meio-pesados, com quatro, empatado com Cormier e um atrás de Chuck Liddell. Aos 37 anos, é improvável que Pereira chegue perto das notáveis ​​14 vitórias de Jones na luta pelo título, mas ele já provou que está entre a elite de todo o UFC.

Próximo na fila

jogar 0:57 Magomed Ankalaev interrompe Johnny Walker para terminar o evento principal Magomed Ankalaev encerra a luta contra Johnny Walker após o árbitro interromper a luta principal do UFC Fight Night.

Ankalaev fez quase tudo para garantir uma chance no campeão. Pode-se argumentar que ele era muito mais merecedor do que Rountree e foi preterido porque o UFC favoreceu um adversário que ficaria de pé e bateria com Pereira em vez de ameaçar lutar. Mesmo assim, foi preterido e agora o lutador do Daguestão tem que provar mais uma vez seu valor contra Aleksandar Rakic, no UFC 308, em uma luta que não faz sentido. Atualmente ele é a maior ameaça para Pereira pela habilidade no chão, mas o UFC decidiu fazê-lo esperar.

Tentar descobrir onde Ankalaev errou é uma missão tola. Ele lutou contra Blachowicz pelo título vago em 2022 e terminou empatado em uma luta que muitos fãs consideraram que Ankalaev fez o suficiente para vencer. Ele então parecia estar a caminho da vitória contra Johnny Walker, até que uma polêmica joelhada ilegal em Walker resultou em no contest. Na revanche, ele acertou Walker com a mão direita para não deixar dúvidas de quem venceu.

Já se passaram nove meses desde a vitória e o UFC decidiu que Ankalaev precisa passar por mais um teste antes de desafiar o campeão.

Você teve sua chance

jogar 1:46 Alex Pereira manda Jiří Procházka para o tatame com incrível chute na cabeça Alex Pereira não perde tempo no segundo round, sai agressivo e finaliza com nocaute na cabeça no UFC 303.

Colina Jamahal (12-2), 33 anos

Jiří Procházka (30-5-1), 31 anos

Khalil Rountree Jr. (13-6), 34 anos

Jan Blachowicz (29-10-1), 41 anos

Todo esse quarteto de lutadores caiu contra Pereira. Apenas Blachowicz conseguiu ir longe. Considerando que essas lutas aconteceram em 15 (!) meses, é improvável que algum desses lutadores lute pelo título sem se bater primeiro.

Hill e Procházka são ex-detentores do título que nunca defenderam o título. Ambos foram forçados a abandonar o título devido a lesão e foram violentamente rejeitados por Pereria quando tentaram recuperar o que pensavam ser deles. Blachowicz deu as boas-vindas a Pereira na divisão em 2023, mas perdeu a decisão para o brasileiro em uma batalha de ida e volta. Ele não lutou desde então. Rountree obteve a rara vitória moral por resistir a uma punição excessiva contra Pereira.

Para ficar claro, os quatro lutadores têm um argumento legítimo para conseguir a revanche com Pereira (exceto Procházka, que perdeu duas vezes para ele), já que estão na camada superior da categoria. Mas o UFC quer novas lutas para Pereira, então todos esses lutadores terão que voltar atrás para voltar a entrar na loteria “Poatan”.

Na mistura

jogar 0:50 Carlos Ulberg precisa de apenas 12 segundos para finalizar Alonzo Menifield Carlos Ulberg finaliza Alonzo Menifield em apenas 12 segundos no UFC Fight Night.

Esses lutadores podem não merecer uma oportunidade de título agora, mas podem conseguir de qualquer maneira.

Cara bom/bandido

Ulberg e Murzakanov são meio-pesados ​​em ascensão, mas suas maiores vitórias na divisão até 205 libras foram contra Alonzo Menifield, o que significa que eles têm trabalho a fazer antes de construírem uma reivindicação legítima para lutar pelo título. Já Krylov está encarregado de enfrentar Murzakanov no UFC 309, onde uma derrota o tirará da conversa. Mas todos eles estão na feliz posição de serem uma cara nova para Pereira, e um desempenho excepcional na próxima luta pode levá-los ao topo da conversa.

Rakic ​​é o coringa nesta conversa. Ele perdeu duas consecutivas, mas é o homem que impede Ankalaev de conquistar o título. Se ele conseguir a reviravolta, o UFC pode decidir que ele poderá disputar o título em seguida.

Realisticamente, todos os quatro precisam de duas vitórias antes de serem considerados candidatos legítimos ao título. E isso significaria que eles provavelmente teriam que enfrentar alguém da equipe de “You Had Your Chance”.

Os porteiros

jogar 1:01 Volkan Oezdemir finaliza Bogdan Guskov com um mata-leão Volkan Oezdemir finalizou Bogdan Guskov com um mata-leão no primeiro round.

Três desses quatro lutadores já disputaram o título antes (Smith, Oezdemir e Reyes), enquanto o outro simplesmente não consegue reunir vitórias suficientes para que seu número seja chamado (Walker). Seu tempo como candidatos ao título parece ter passado e eles foram relegados a proteger a entrada para que possíveis candidatos possam passar.

Smith teve sua chance de conquistar o ouro dos meio-pesados ​​em 2019 contra Jones e ficou 6-6 desde que ficou aquém. A oportunidade de Oezdemir voltou em 2018, quando o então campeão Cormier o impediu no segundo round. Ele está 5-5 desde a derrota. Reyes levou Jones ao limite em 2020, em uma luta que muitos fãs pensaram que ele fez o suficiente para vencer. Em vez de conseguir uma revanche imediata, Reyes caiu completamente da mesa ao fazer 1-3 em suas próximas quatro lutas.

Presumia-se que Walker acabaria juntando tudo, mas ele não se impressionou, indo 4-5 sem competição desde 2020.

Todos eles têm chances remotas de voltar à disputa do título e, em vez disso, serão vistos como trampolins para os pesos meio-pesados ​​​​que desejam subir no ranking.

Os estranhos

jogar 0:37 Impa Kasanganay domina com nocaute técnico no 1º round Impa Kasnganay soma seis pontos na classificação dos meio-pesados ​​​​do PFL com uma vitória rápida sobre Alex Polizzi.

Kasanganay e Anderson são ex-lutadores do UFC que deixaram a promoção e fizeram sucesso em outros lugares. Anderson é o campeão dos meio-pesados ​​do Bellator, enquanto Kasanganay tenta vencer o segundo torneio consecutivo dos meio-pesados ​​do PFL.

É difícil dizer onde esses lutadores se enquadram no cenário atual dos meio-pesados ​​do UFC, considerando que ambos deixaram a promoção após uma derrota. Kasanganay fez campanha tanto no meio-médio quanto no peso médio antes de tentar sua sorte no meio-pesado no PFL, enquanto Anderson teve uma carreira de altos e baixos no UFC, mas parece ter juntado tudo no Bellator.

Se voltassem ao UFC, seriam jogadores importantes? É difícil dizer. Considerando o sucesso recente, ambas podem ser opções intrigantes para Pereira caso ele fique sem adversários.