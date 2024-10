Camdin Portis, filho de Clinton Portis, se compromete com Miami

O prospecto de três estrelas do cornerback de 2026, Camdin Portis – filho do ex-campeão nacional de Miami e duas vezes NFL Pro Bowler Clinton Portis – comprometeu-se com os Hurricanes na noite de domingo, chegando como o terceiro prospecto na classe de 2026 de Mario Cristobal.

Portis, um defensor de 6 pés e 165 libras de Charlotte, Carolina do Norte, está em sua temporada júnior na Myers Park High School. Ele escolheu Miami em vez de Ohio State, Penn State, Tennessee e Auburn e realizou outras ofertas da FBS de empresas como Ole Miss, Missouri, Carolina do Norte e NC State. Portis registrou 18 tackles, 10 passes quebrados e um par de interceptações em sua segunda temporada no outono passado.

O jovem Portis está agora pronto para seguir os passos de seu pai no próximo nível.

Clinton Portis passou três temporadas no backfield de Miami, de 1999 a 2001, totalizando 2.523 jardas e 20 touchdowns depois de ganhar a posição de titular como running back em sua temporada de calouro em 1999.

Ele correu para 1.200 jardas e ganhou honras de terceiro time All-American durante a temporada de 2001, levando os Hurricanes ao título como um membro-chave de um dos times mais dominantes da história do futebol universitário. Portis foi posteriormente incluído no Hall da Fama dos Esportes da Universidade de Miami.

De Miami, Portis jogou nove temporadas na NFL, ganhando o prêmio de Estreante Ofensivo do Ano em 2000 e somando 9.923 jardas corridas na carreira, ficando em 33º lugar na lista de corridas de todos os tempos da liga. Portis foi nomeado All-Pro do segundo time em 2008 e jogou pela última vez durante a temporada de 2010, antes de se aposentar em 2012.

O jovem Portis se junta ao linebacker Jordan Campbell (nº 138 no ESPN Junior 300) e ao quarterback de três estrelas Dereon Coleman na classe de 2026. A classe 2025 dos Hurricanes, que conta com promessas de 11 dos 300 melhores candidatos, está em 12º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo, divulgado no início desta semana.

Miami subiu uma posição para o 5º lugar no AP Top 25 no domingo, e os Hurricanes receberão Duke no sábado (meio-dia ET, ABC).