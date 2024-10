Câmera corporal da polícia de San Diego mostra detetive matando suspeito de atirar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Xerife do condado de San Diego

As autoridades divulgaram um vídeo que captura o momento em que um policial atira fatalmente em um suspeito de tráfico de drogas em uma concessionária de automóveis perto da Base Naval de San Diego, na Califórnia.

Imagens da câmera corporal mostram Detetive Douglas Akers do Gabinete do Xerife do Condado de San Diego abrindo fogo contra o suspeito Gene Stewartque atirou primeiro no policial de dentro de um caminhão de reboque estacionado, quebrando o vidro da janela do passageiro.

Na filmagem, Akers devolve o fogo pela janela. Stewart então emerge da caminhonete, curvado, segurando a arma contra o peito.

O detetive dispara mais tiros em Stewart, fazendo-o cair no chão, onde acaba morrendo.

As autoridades dizem que o incidente começou quando os policiais pararam um motorista por uma infração de trânsito. Quando o motorista do Acura branco parou, Stewart pulou do banco do passageiro da frente e saiu correndo.

O motorista e outro passageiro foram detidos e presos sob suspeita de tráfico de drogas.

Enquanto isso, os policiais revistaram a área em busca do suspeito em fuga, Stewart… e uma testemunha relatou tê-lo visto em uma concessionária de automóveis próxima, onde ele entrou no caminhão de reboque – local do tiroteio mortal.