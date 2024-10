Câmera da campainha captura o momento em que a mãe dá à luz na varanda da frente

Natasha Downing de a câmera da campainha documentou toda a cena incrível… e, com razão, conquistou a Internet. Confira… Natasha, que estava com 39 semanas na época, é vista saindo de casa quando a bolsa estourou bem na frente de sua porta.

O laboratório aumenta rapidamente, com Natasha agachada e empurrando para fora uma menina, chamada Lilybela bem na varanda.

O trabalho de parto começou poucas horas depois… porém, Natasha e Tom admitiram que esperaram um pouco antes de irem para a casa de parto, já que as dores do parto da mãe não foram muito fortes no início.