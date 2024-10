Canelo Alvarez é ‘muito pequeno’ para Beterbiev: Imagine como ele vai ficar ao lado de Artur

Ón Sábado, 12 de outubro, na Kingdom Arena em Riad, Arábia Saudita, Artur Beterbiev tentará consolidar seu legado quando assumir Dmitry Bivol pelo indiscutível campeonato dos meio-pesados.

A luta poderia abrir a porta para um confronto futuro ainda mais importante: uma possível luta contra Canelo Alvarez ou David Benavidez. Mas seria possível?

John Scully, treinador assistente de Beterbievestá claro que a próxima grande luta deverá ser pela glória, mas também por dinheiro. E enquanto ele quer Canelo Álvarez ao voltar aos 175 quilos para enfrentar seu lutador, ele também reconhece as complicações que surgiriam por conta da diferença de tamanho.

Canelo pequeno demais para Beterbiev?

Scully foi cauteloso ao falar sobre uma possível luta entre o campeão russo e Canelo.

“Gostaria de ver Canelo subir novamente”, Scully confessou em entrevista recente, que será publicada esta semana no podcast United Boxing. No entanto, ele acrescentou que Canelo evitou Beterbiev no passado, subindo para o meio-pesado para lutar Sergei Kovalev e Dmitry Bivol, mas não o russo.

O formador também está ciente das razões estratégicas por trás dessa decisão. “Não sou de chamar as pessoas de cobardes. Entendo que isto é um negócio”, destacou, sublinhando que, embora Canelo já enfrentou dois meio-pesados, evitar Beterbiev não foi por acaso: “Obviamente há uma razão para isso.”

Scully não está sozinha ao questionar o desejo de Canelo enfrentar Beterbiev. Enquanto Canelo provou seu poder ao vencer Kovalev em 2019 e desafiador Búfalo em 2022, a luta com Kovalev incluía restrições de peso, algo que muitos, incluindo Scully, considerar injusto.

“Kovalev não conseguiu ganhar peso após a pesagem. Você também pode atirar na cabeça dele com uma bala. Você o matou com essa estipulação”, Scully disse, relembrando a polêmica em torno Vitória de Canelo.

O retorno de Canelo aos 175?

O formador reconhece o apelo financeiro e mediático de uma luta entre Beterbiev e Canelomas insiste que Álvarez seria “muito pequeno” para enfrentar seu lutador.

Enquanto Scully ansiando por tal luta pelos benefícios financeiros que ela poderia gerar, ele não pode ignorar a óbvia diferença física entre os dois lutadores.

“Se você se lembra da briga com GGG, GGG fez Canelolhe pequeno. Imagine como ele vai ficar ao lado Arthur“, Scully disse, comparando o tamanho do mexicano com o de Beterbiev. Essa diferença, diz ele, ficaria ainda mais evidente contra o russo, que nocauteou todos os seus adversários.

Um confronto contra Benavidez seria mais atrativo?

Enquanto uma luta contra Canelo seria um sonho para ambos Scully e fãs de boxe, o treinador também aponta outra opção atrativa: David Benavidez. O americano, que recentemente subiu para 175 libras e derrotou o ex-campeão Oleksandr Gvozdyk, seria um oponente formidável.

“Pelo dinheiro e pela fama, eu adoraria ver essa luta (com Canelo)mas acho que a luta maior, embora provavelmente por menos dinheiro, seria contra Benavidez“, Scully explicou.

O estilo agressivo de Benavidez e a força física seria, segundo o treinador, uma combinação perfeita para Beterbiev. “Se as pessoas dizem Benavidez é ‘O Monstro, Artur é o verdadeiro monstro agora. Vamos encarar isso. Ele não vai combinar força com Arthur“, acrescentou.