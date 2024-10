Canelo Alvarez visita o Japão para show de boxe, mas pode ter outros planos que entusiasmam os fãs

Canelo Álvarez estava no Japão para assistir ao show de boxe estrelado pelo irmão de Naoya Inoueum dos melhores lutadores peso por peso do mundo.

O boxeador mexicano esteve em Tóquio para apoiar Cristóvão Rosalesque trabalha com Eddy Reynoso, Saulo ÁlvarezTreinador do Nicarágua, mas o nicaragüense perdeu por nocaute técnico no 11º round.

Canelo Alvarez sonha em lutar no Japão

Muito se tem falado sobre o Sheik Turki Alalshikho desejo de convencer Canelo a lutar Terence Crawfordtalvez na Arábia Saudita, mas o nativo de Guadalajara quer lutar no Japão.

Já havia sido noticiado que Saulo Álvarez viajaria para o país asiático e especulou-se que poderia ter uma possível negociação para lutar lá.

Também houve rumores de que eles poderiam montar um card com Alvarez e Naoya Inouea grande estrela do boxe japonês e campeão mundial WBC, WBO e IBF Super Bantamweight.

Saul Alvarez lutará no Japão?

Segundo informações veiculadas na mídia, Naoya Inoue pretende lutar no dia 24 de dezembro em Tóquio contra Sam Goodman.

Durante o verão Saul Alvarez chegou a mencionar que gostaria de fazer três lutas em 2024, mas depois da vitória em setembro contra Edgar Berlanga ele disse que voltaria até maio de 2025.

Não está claro quando Caneloa próxima luta será e se essa viagem a Tóquio fosse só para apoiar Rosales e Reynoso ou para uma possível negociação para realizar seu sonho no Japão.