Cantora gospel Eyshila elogia Penedo e destaca caráter religioso do evento realizado na cidade

O estacionamento da Prainha de Penedo recebeu milhares de evangélicos na noite deste sábado, 26, multidão que celebrou junto com as igrejas e o Conselho de Pastores de Penedo a edição 2024 do Penedo Celebra a Fé.

Orações e mensagens cristãs pontuaram o evento que tem apoio da Prefeitura de Penedo e também é conhecido como Vinde e Adorai. Além dos louvores e da pregação dos pastores, apresentações de grupos de jovens antecederam a cantora Eyshila, atração que encerrou a edição 2024 da celebração.

“Quando a igreja se reúne é algo maior do que um show. Na verdade, é um ajuntamento de pessoas orando, liberando palavras proféticas sobre o povo para que haja prosperidade, benção e paz, é para que a proteção de Deus venha e a gente crê que, onde tem um ou dois reunidos em nome de Jesus, ali Ele se faz presente”, disse Eyshila para as redes sociais da Prefeitura de Penedo.

Ainda na entrevista publicada no instagram da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, ela agradeceu ao Prefeito Ronaldo Lopes e também ao povo da cidade pela recepção calorosa, assim como aos demais que possibilitaram a vinda dela.

“Eu estou muito feliz em estar aqui com a minha equipe pela primeira vez, conhecendo essa cidade que é lindíssima e já fiz muitas propagandas”, ressaltou Eyshila, acrescentando votos de prosperidade para que Penedo “seja conhecida em todo mundo e que o Brasil queria saber onde é e venha para cá”.

Fotos Kamylla Feitosa/Secretaria de Cultura da Prefeitura de Penedo