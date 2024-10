Cão furacão viral deixado para morrer em um orfanato com novo nome apropriado

Um cão resgatado da Flórida que se tornou viral depois que seus donos o deixaram amarrado a uma cerca para certamente ser morto em meio ao furacão Milton está se preparando para adoção… com um novo nome fantástico.

O negócio é o seguinte… um adorável Bull Terrier ganhou as manchetes nacionais esta semana enquanto Milton estava atacando Tampa quando foi resgatado por um policial estadual que o encontrou amarrado a uma cerca… essencialmente deixado para morrer por seu dono sem coração.

Agora o filhote… que recebeu o apelido apropriado de “Trooper”… está pronto para ser colocado com uma família que realmente se importa com ele, de acordo com a Leon County Humane Society.