Cão furacão viral ‘não está pronto para adoção’, mas outros resgates precisam de lares

O cão viral do furacão Milton, que foi deixado amarrado a uma cerca durante a enchente por seu dono, não está mais para adoção depois de se estabelecer com uma nova família adotiva… mas a Humane Society local espera que isso não esmague o interesse em outros resgates.

Katie Stryker do Sociedade Humanitária do Condado de Leon diz ao TMZ … Trooper, que foi renomeado após ser resgatado, não está mais aceitando pedidos de adoção … pois seu lar adotivo terá a oportunidade de adotar o filhote.

Mesmo que a família adotiva decida não prosseguir com a adoção, Katie diz que o “lar perfeito” estará no futuro de Trooper.

O proprietário original do Trooper, que supostamente abandonou o cachorro ao lado de uma rodovia com água na altura do peito enquanto o recente furacão se abateu sobre Tampa, foi preso esta semana e acusado de crueldade animal agravada.