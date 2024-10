Caos no derby de Madrid: Simeone redobra a culpa do jogador

O técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, manteve sua opinião de que os jogadores que provocam os torcedores deveriam ser punidos depois que alguns torcedores da casa atiraram objetos contra o goleiro visitante do Real Madrid, Thibaut Courtois, no clássico de domingo, que foi suspenso.

Quando os jogadores do Real comemoraram o gol inaugural de Éder Militão, aos 64 minutos, os ultras Fondo Sur do Atlético, que ficam na arquibancada inferior sul, atiraram objetos no belga Courtois, que alertou o árbitro, com a partida temporariamente interrompida.

O jogo foi reiniciado após um atraso de mais de 20 minutos e Ángel Correa empatou já nos descontos no empate 1-1, após o qual os jogadores do Atlético dirigiram-se à arquibancada sul e aplaudiram os ultras, que foram fortemente criticados.

Simeone teve que enfrentar a atual tempestade depois de dizer no domingo que os jogadores “devem ser responsáveis” e “ter calma ao comemorar” porque “as pessoas ficam com raiva”.

As suas observações sugeriram que os gestos de Courtois para com os ultras causaram os problemas e que os jogadores que se comportam dessa forma deveriam ser punidos.

“Outro dia não calei a boca, disse algo que muitos veem. Recebi milhões de mensagens me agradecendo pelo que disse, muitos estão representados nessa situação”, disse ele aos repórteres antes do jogo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o Benfica.

“Se depender de mim, sanciono quem provoca a partir do lugar que tem de protagonista. Agora a sociedade está muito sensível e precisamos de firmeza”.

Apesar de dizer que foi mal interpretado, Simeone insistiu que não mudaria nada do que dissesse.

Diego Simeone falava antes do jogo do Atlético Madrid pela Liga dos Campeões contra o Benfica. PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

“Estou bem e tranquilo porque sou claro e direto, gosto de dizer o que sinto. Não mudaria nada do que disse”, acrescentou o argentino.

“Já disse três vezes que condeno a violência, mostrei repúdio aos agressores, disse que como clube era uma grande oportunidade de mostrar exteriormente o que deveria ser feito.

“Aí eu dei uma opinião que eles torceram e levaram para onde quiseram. Acho que é bom para o futebol se esse debate for aberto. Outro dia foi a vez do Courtois, mas poderia ter sido outro. Mas as pessoas param no que eles querem.

“Disse uma coisa e depois dei uma opinião e muitos aproveitaram para se divertir entre segunda e terça-feira, mas agora estamos a pensar no Benfica”.

O Atlético disse nesta segunda-feira que proibiu uma pessoa identificada de atirar objetos e está trabalhando com a polícia para identificar outras pessoas, que também serão punidas.