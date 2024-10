Capitania de Reece James, do Chelsea, avaliada por Enzo Maresca

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que falta um “líder adequado” no vestiário do clube e que “espera mais” do capitão Reece James nesta temporada.

James voltou de outra longa ausência por lesão no tendão da coxa para fazer seu primeiro início de temporada na derrota contra o Liverpool no fim de semana passado – sua primeira aparição oficial sob o comando de Maresca.

Quando questionado na sexta-feira como James ajudou a comandar a equipe durante sua lesão, Maresca disse aos repórteres: “Ele está no caminho, está bem, está progredindo, mas de Reece eu esperava mais também em termos de liderança.

“Na maioria das vezes, quando são capitães, pensam que porque são capitães têm mais, ‘porque eu sou o capitão, espero que você me dê mais’. Para mim, porque você é o capitão, você tem que dar mais .Você tem que dar mais do que o resto E às vezes é, ‘OK, eu sou o capitão, posso dar menos’, não.

“Ele é um dos capitães e eu esperava dele, e seus companheiros esperavam dele, que desse sempre mais em termos de liderança em geral”.

James fez 159 partidas pelo Chelsea desde que se formou na academia do clube e fez sua estreia na seleção principal em 2019.

Ele foi nomeado capitão do clube sob o comando do anterior técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, em agosto de 2023.

“Ele [James] é um cara reservado, mas não só ele”, acrescentou Maresca. “Acho que não temos um líder adequado. Não temos esses caras. Provavelmente Tosin [Adarabioyo] é um dos caras que é. Então, o resto precisamos para construí-los.”

O Chelsea começou a temporada com quatro vitórias em oito jogos na Premier League. Eles enfrentam o Newcastle no domingo.