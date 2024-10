Captação de agente livre do Fantasy Football Semana 9: Bo Nix lidera opções de transferência de isenção

A NFL é uma liga do “próximo homem” e, por extensão, a sua liga de futebol fantasia também o é. Você adquiriu seu time durante o draft, mas são os movimentos que você faz no decorrer da temporada que decidirão se você está nos playoffs ou planejando a próxima temporada. Todas as semanas, ajudaremos você a identificar os jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas da ESPN cujo valor melhorou e devem ser adicionados ao seu elenco como titulares ou como reservas inteligentes para o seu banco.

Próximo homem a subir

Há um jogador disponível na corda bamba que pode ajudar seu time de fantasia pelo resto da temporada em todos os formatos. Esse jogador é Denver Broncos QB Bo Nix (escalado em 36,7% das ligas ESPN).

O novato aproveitou um confronto favorável contra o Carolina Panthers, marcando 29,7 pontos de fantasia, o melhor da temporada, enquanto exibia suas habilidades de dupla ameaça. Nix também está fazendo história, pois agora é apenas o sexto quarterback a lançar oito TDs de passe e também correr para quatro gols em seus primeiros oito jogos da NFL. Apenas Dak Prescott, Robert Griffin III, Cam Newton, Daunte Culpepper e Otto Graham fizeram isso antes dele.

Agradecemos a Sean Payton por preparar Nix para o sucesso. E ele tem outro grande confronto chegando na semana 9 contra o Baltimore Ravens, que está desistindo do terceiro maior número de pontos de fantasia de QB por jogo. Melhor ainda, os Broncos têm uma das agendas mais amigáveis ​​ao QB para o resto da temporada.

Próximo QB

Se as costas proverbiais do seu time de fantasia estão contra a parede, talvez Sam Darnold possa ajudar. Jevone Moore/Ícone Sportswire

Sam Darnold, Minnesota Vikings (46,5%): É surpreendente que Darnold ainda esteja disponível em quase metade das ligas da ESPN. Ele teve cinco jogos com vários touchdowns de passe nesta temporada. Isso é enorme, especialmente considerando que ele teve apenas quatro jogos desse tipo nas três temporadas anteriores combinadas (18 como titular). Com criadores de jogo de alto nível como Justin Jefferson, Jordan Addison e TJ Hockenson, que retornará em breve, ele está pronto para ter sucesso. Ele enfrenta o Indianapolis Colts na semana 9 e o Jacksonville Jaguars na semana 10, e ambas as defesas estão entre as 12 primeiras em pontos de fantasia permitidos aos zagueiros.

Outras opções de QB

Tua Tagovailoa, Miami Dolphins (48,1%): Tagovailoa retornou aos Dolphins na semana 8 depois de perder quatro jogos devido a uma concussão sofrida na semana 2 contra o Buffalo Bills. Com Tagovailoa fora, o ataque de Miami teve dificuldades, mas seu retorno trouxe uma faísca – mesmo que ele tenha somado apenas 14,5 pontos de fantasia contra o Arizona Cardinals. A presença de Tagovailoa levantou todo o ataque e ele continua sendo uma opção sólida para QB2, especialmente com Tyreek Hill e Jaylen Waddle como seus principais alvos. Numa reviravolta do destino, ele enfrentará os Bills novamente na semana 9.

Matthew Stafford, Los Angeles Rams (18,5%): Stafford somou 24,7 pontos de fantasia, o melhor da temporada, contra os Vikings na semana 8, provando que grandes coisas muitas vezes acontecem quando ele tem como alvo Puka Nacua e Cooper Kupp. Para a semana 9, ele será uma opção QB2 de ponta na estrada contra o Seattle Seahawks.

Jameis Winston, Cleveland Browns (3,3%): Winston substituiu Deshaun Watson na semana 8 e conseguiu 334 jardas de passe e 23,5 pontos de fantasia contra o geralmente formidável Baltimore Ravens. Com Watson fora da temporada devido à lesão no tendão de Aquiles, Winston está pronto para começar novamente quando os Browns enfrentarem o Los Angeles Chargers na Semana 9. Ele é uma opção sólida de QB2/QB3 em ligas superflex para aqueles gerentes de fantasia que buscam profundidade.

Próximo RB acima

Tyrone Tracy Jr., New York Giants (46,3%): Tracy tentará se recuperar na noite de segunda-feira contra uma dura defesa do Pittsburgh Steelers que tem sido forte contra as defesas adversárias. Os Giants tiveram apenas 18 tentativas de corrida na semana 7 contra o Philadelphia Eagles, mas Tracy liderou seu backfield tanto em snaps quanto em toques, embora terminando com apenas 6,2 pontos de fantasia. No entanto, os Giants têm um dos calendários de RB mais favoráveis ​​para o resto da temporada, então esta pode ser sua última chance de contratar Tracy.

Outras opções de RB

Isaac Guerendo, São Francisco 49ers (3,6%): A lesão no ombro de Jordan Mason o forçou a sair mais cedo mais uma vez, e Guerendo se destacou mais uma vez, marcando impressionantes 19,2 pontos no Fantasy contra o Dallas. Com os 49ers entrando em sua semana de despedida, ele ainda vale uma adição proativa. Não está claro se Mason perderá mais tempo ou se Christian McCaffrey retornará definitivamente imediatamente após o adeus. Dada a segunda posição de São Francisco em jardas totais por jogo, Guerendo pode ser um estoque valioso – e ainda mais se ele for titular contra o Tampa Bay Buccaneers na semana 10.

Trey Benson, Arizona Cardinals (16,5%): Benson apoia James Conner, que impressionou com mais de 19 toques em seis dos oito jogos. O valor de Benson depende da saúde de Conner – e como Conner nunca jogou uma temporada regular completa, há uma boa chance de Benson acabar dividindo a carga de trabalho com Emari Demercado antes do final da temporada.

Ray Davis, Buffalo Bills (16,8%): Davis fez seis tentativas corridas contra os Seahawks na Semana 8, enquanto o titular James Cook acumulou 20 toques e 28,3 pontos de fantasia. Se Cook perdesse tempo, Davis poderia ser o vencedor da liga no poderoso ataque do Bills. Lembre-se da semana 6, quando Cook estava inativo e Davis marcou 18,2 pontos de fantasia em 23 toques.

Blake Corum, Los Angeles Rams (16,9%): Kyren Williams lidera a defesa do Rams, com média de mais de 20 toques em seis dos sete jogos, apoiado por uma linha ofensiva sólida. Como muitas de nossas recomendações de transferência de isenção, o valor da fantasia de Corum depende da saúde do cara à sua frente no gráfico de profundidade. Guarde Corum em seu banco para quando ele for solicitado a substituir a produção de Williams (mais de 14 pontos de fantasia em cada jogo, com três jogos com mais de 20 pontos).

Próximo WR

Cedric Tillman, Cleveland Browns (16,0%): O receptor do segundo ano está causando sucesso, com mais de nove alvos e mais de 18 pontos de fantasia em jogos consecutivos. Este aumento coincide com o fato de os Browns terem negociado Amari Cooper. O ataque de Cleveland está tendendo para cima com Winston agora no centro, fazendo de Tillman um recebedor a ser considerado se precisar de ajuda. Tenha em mente que os Browns enfrentam um dos calendários mais difíceis do WR para o resto da temporada. Ainda assim, o volume alvo deve permanecer forte para Tillman, por isso não o ignore como uma adição valiosa. Se você perder Tillman, o colega Browns WR Jerry Jeudy (49,9%) é uma opção sólida de reserva.

Outras opções de WR

Josh Downs, Indianápolis Colts (48,6%): A porcentagem de escalação de Downs caiu nas últimas semanas, mas deve aumentar novamente. Ele acertou quatro dos nove alvos para 109 jardas e um touchdown na semana 8 contra o Houston Texans. Este desempenho é especialmente notável dadas as dificuldades de Anthony Richardson como passador. Richardson terminou com uma triste taxa de conclusão de 31,3% contra o Houston, a pior de qualquer quarterback dos Colts desde Jeff George em 1990. O corpo de recepção dos Colts gira em torno de Downs, Michael Pittman Jr. No entanto, com Richardson no centro, sua produção tende a ser de “boom ou colapso”. Downs continua sendo uma opção flexível de ponta contra os Vikings na Semana 9.

Jalen McMillan, Tampa Bay Buccaneers (41,7%): Com Chris Godwin e Mike Evans de fora, McMillan assumiu um papel maior na Semana 8, acertando sete alvos, mas marcando apenas 9,2 pontos de fantasia. Ele e Baker Mayfield tiveram alguns problemas de comunicação, resultando na perda de conexão no que poderia ter sido um longo touchdown. McMillan é, no entanto, uma opção flexível em ligas mais profundas rumo à Semana 9 contra o Kansas City Chiefs.

Xavier Legette, Carolina Panthers (24,0%): Legette teve um jogo sólido contra o Broncos na Semana 8, marcando 13,4 pontos no Fantasy graças a um passe de TD de Bryce Young. Com Diontae Johnson supostamente atraindo interesse comercial, o valor da fantasia de Legette poderá aumentar se Johnson for transferido. Ele vale uma vaga no elenco e é melhor usado como uma opção flexível em ligas mais profundas, mesmo que alguns lapsos ocasionais de concentração continuem sendo uma preocupação.

Ricky Pearsall, São Francisco 49ers (22,4%): Pearsall encerrou a semana 8 com apenas quatro alvos e 11,7 pontos de fantasia contra o Dallas Cowboys. Curiosamente, ele teve mais jardas corridas (39) do que jardas recebidas (38) na competição. Ele é uma adição sólida em ligas mais profundas, mas tenha em mente que ele provavelmente ficará pelo menos no 4º lugar na hierarquia de alvos, atrás de Deebo Samuel Sr., George Kittle e Jauan Jennings.

Próximo TE acima

Cade Otton, Tampa Bay Buccaneers (58,6%): Estou quebrando uma das minhas próprias regras aqui, já que Otton está escalado em mais de 50% das ligas, mas se ele estiver de alguma forma disponível na sua, você deve adicioná-lo imediatamente. Com Godwin fora desta temporada e Evans afastado dos gramados até depois da semana 11, Otton já está avançando bastante. As 17 recepções de Otton nos últimos dois jogos são as maiores por um tight end de Tampa Bay em qualquer período de dois jogos da temporada regular na história da franquia. Otton teve média de mais de 18,0 pontos de fantasia nesses jogos. Ele é um tight end obrigatório no futuro, especialmente com o calendário favorável dos Buccaneers para a posição pelo resto da temporada.

Mais uma opção TE

Mike Gesicki, Cincinnati Bengals (10,4%): Gesicki se destacou na Semana 8 contra os Eagles, terminando com oito alvos e marcando 12,3 pontos no Fantasy em um jogo em que WR Tee Higgins foi descartado devido a uma lesão no quadril. Gesicki liderou o grupo TE dos Bengals tanto em snaps quanto em rotas. Na semana 2 contra o Chiefs, ele terminou com nove alvos e 16,1 pontos de fantasia quando Higgins foi afastado dos gramados devido a um problema no tendão da coxa. Fique de olho no status de Higgins na Semana 9 contra o Las Vegas Raiders. Se ele não estiver 100%, você sabe o que esperar de Gesicki.