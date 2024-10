Card completo de Jake Paul x Mike Tyson revelado para evento da Netflix em 15 de novembro

O card completo encabeçado por Jake Paul x Mike Tyson no AT&T Stadium nos arredores de Dallas em 15 de novembro foi revelado.

Paul enfrenta Tyson em um evento principal de oito rounds de peso pesado com o card transmitido ao vivo na Netflix sem custo adicional para os assinantes.

Além de Paul x Tyson, uma revanche altamente antecipada entre Katie Taylor e Amanda Serrano serve como co-evento principal de 10 rounds. Taylor coloca todos os seus títulos do superleve em jogo para a revanche depois de vencer Serrano por decisão acirrada em seu primeiro encontro.

Uma luta pelo título meio-médio do WBC também acontece no card, quando o atual campeão Mario Barrios enfrenta Abel Ramos em uma luta de 12 rounds. A luta final que fecha o card principal coloca Neeraj Goyat contra Whindersson Nunes em uma luta de seis rounds no peso supermédio.

Quanto às preliminares, Shadasia Green, que conta com Paul’s Most Valuable Promotions como seu promotor e empresário, enfrenta a invicta Melinda Watpool.

Lucas Bahdi enfrenta Corey Marskman em uma luta de 10 rounds no peso leve entre dois candidatos invictos. Bruce Carrington Jr. completa o card preliminar ao enfrentar Dana Coolwell.

O cartão vai ao ar globalmente na Netflix com o evento começando às 20h (horário do leste dos EUA) na sexta-feira, 15 de novembro.

Aqui está o card completo de Jake Paul x Mike Tyson

CARTÃO PRINCIPAL

EVENTO PRINCIPAL: Jake Paul x Mike Tyson

Amanda Serrano x Katie Taylor

Mário Barrios vs. Abel Ramos

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

PRELIMES

Shadasia Verde vs. Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Atirador

Bruce Carrington Jr.