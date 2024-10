Card do Bellator Paris em 16 de novembro cancelado, lutadores sendo ‘remarcados para datas posteriores’

O próximo card do Bellator Paris agendado para 16 de novembro foi cancelado.

Dirigentes do PFL confirmaram a notícia na quinta-feira, depois que a Adidas Arena em Paris publicou uma notificação de que “devido a circunstâncias fora de nosso controle, o evento foi forçado a ser cancelado”.

A PFL emitiu comunicado à parte sobre a mudança no evento.

“O Bellator Paris (16 de novembro) foi adiado e os lutadores foram remarcados para datas posteriores”, disseram dirigentes do PFL. “Todos os ingressos adquiridos anteriormente para o Bellator Paris foram reembolsados. Os compradores receberão uma oportunidade de compra de um ingresso para o PFL Europe Championship em Lyon, França, em 14 de dezembro.

O próximo card do Bellator em Paris foi marcado por uma luta pelo título dos galos, enquanto o atual campeão Patchy Mix colocava seu cinturão em disputa contra Leandro Higo. O card também deveria contar com o retorno de Baissangour Chamsoudinov na luta contra Oliver Enkamp.

No site oficial, o próximo card do Bellator Champions Series está listado para terça-feira, 31 de dezembro, mas ainda não há lutas listadas para esse evento.

Não se sabe se ambas as lutas agendadas anteriormente serão transferidas para esse card ou não.

O evento mais recente do Bellator aconteceu em setembro em Londres e esse card também contou com uma mudança tardia depois que o evento principal entre Johnny Eblen e Fabian Edwards foi cancelado e remarcado para o próximo pay-per-view PFL: Battle of the Giants em outubro. 19. Sara Collins acabou finalizando Leah McCourt na nova luta principal daquele card do Bellator em Londres.