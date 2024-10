Card principal do UFC 308 revelado, incluindo luta pelo título de Ilia Topuria x Max Holloway

Os campeões do UFC e do BMF se enfrentarão quando o octógono retornar a Abu Dhabi, no dia 26 de outubro.

A empresa anunciou oficialmente o card principal do UFC 308 durante a transmissão do UFC 307 de sábado, com o detentor do título até 145 libras, Ilia Topuria, defendendo seu trono pela primeira vez desde que deteve Alexander Volkanovski. Ele enfrenta Max Holloway, ex-rei dos penas que recentemente conquistou o cinturão da BMF com um nocaute épico sobre Justin Gaethje no peso leve.

O co-evento principal contará com Robert Whittaker lutando contra o invicto Khamzat Chimaev em uma disputa crucial dos médios. Chimaev não compete desde que marcou por decisão majoritária sobre Kamaru Usman em outubro de 2023, enquanto Whittaker passou por Ikram Aliskerov em junho passado, destruindo o homem que substituiu Chimaev em Abu Dhabi.

Shara Magomedov x Armen Petrosyan abrirá o card principal do UFC 308, seguido por Magomed Ankalaev x Aleksandar Rakic ​​em uma disputa que pode definir o próximo desafiante ao campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira. A terceira luta da lista é Lerone Murphy x Dan Ige.

Abaixo está o card completo e a escalação de lutas do UFC 308.

Cartão principal, 14h ET, ESPN + PPV

Ilia Topuria x Max Holloway

Robert Whittaker x Khamzat Chimaev

Leron Murphy vs. Dan Ige

Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakić

Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan

Cartão preliminar, 10h ET, ESPN +

Geoff Neal vs. Rafael dos Anjos

Mateusz Rebecki vs. Myktybek Orolbai

Disse Nurmagomedov x Daniel Santos

Abus Magomedov vs. Brunno Ferreira

Kennedy Nzechukwu x Justin Tafa

Farid Basharat vs. Victor Hugo

Rinat Fakhretdinov vs. Nursultão Ruziboev

Ibo Aslan vs. Raffael Cerqueira