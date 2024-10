Cardi B fica no Airbnb de $ 50.000 por noite em Paris antes do aniversário

cartão b deu a si mesma um presente de aniversário antecipado com uma estadia luxuosa em um luxuoso aluguel de curto prazo em Paris… e o lugar parece digno de uma rainha.

Fontes disseram ao TMZ… na semana passada, Cardi B morou em um Airbnb super exclusivo em Paris, uma cobertura com vista para a Torre Eiffel.

Disseram-nos que o local custa cerca de US $ 50.000 por noite e normalmente não está listado para reservas públicas… em vez disso, geralmente está disponível apenas para clientes sofisticados.

O lugar parece um sonho… as vistas são imaculadas e Cardi B tinha espaço mais que suficiente para toda a família, que recentemente se expandiu… o aluguel conta com 5 quartos e todos os recursos, incluindo um lindo terraço.

Cardi esteve em Paris para a Fashion Week, e seu vídeo recapitulando o evento traz imagens do Airbnb… mas confira a galeria para ver ainda mais de perto.

Desde então, ela voltou para os Estados Unidos – nós a vimos festejando no fim de semana passado no a mesma boate de Nova York como seu ex-marido Desvio – e está saindo com a família e amigos para comemorar seu 32º aniversário, que é hoje.