Cardinals roubam vitória do MNF sobre Chargers com chute no último segundo

GLENDALE, Arizona – Kyler Murray fez isso de novo.

O quarterback do Arizona Cardinals virou e queimou na noite de segunda-feira contra o Los Angeles Chargers, libertando-se para um touchdown de 44 jardas no quarto período que trouxe de volta memórias de seu touchdown de 50 jardas em San Francisco, há duas semanas. A sequência colocou os Cardinals à frente por 14-9 no início do quarto período, uma vantagem que acabou sendo perdida para a perna do chutador do Chargers, Cameron Dicker, por 15-14. Mas a habilidade de Murray de guiar o ataque do Arizona em uma tentativa de vencer o jogo, controlando o relógio e colocando seu ataque em uma boa posição os levou a uma vitória por 17-15 em um field goal de 32 jardas do chutador Chad Ryland.

A vitória colocou o Arizona em um empate a dois pelo segundo lugar na NFC West, com uma viagem a Miami neste fim de semana. A vitória também ajudou o Arizona a se redimir após uma derrota embaraçosa em Green Bay na semana passada.

Mas foi a corrida de Murray que provocou o ressurgimento repentino.

Ele se tornou o quarto quarterback desde a fusão a ter múltiplas corridas de touchdown de 40 ou mais jardas, juntando-se a Justin Fields em 2022, Michael Vick em 2002 e Steve McNair em 1998, de acordo com a ESPN Research.

Desempenho mais surpreendente: A defesa dos Cardinals pode ter permitido que Justin Herbert arremessasse 349 jardas, mas não lhe permitiu lançar para touchdown. O Arizona teve duas paradas massivas na terceira descida, uma do cornerback novato Max Melton e outra do zagueiro do segundo ano Garrett Williams. Ambos ajudaram a manter os Chargers com quatro gols de campo. O pass rush dos Cardinals conseguiu atingir Herbert sete vezes para três sacks.

Tendência preocupante: O recebedor novato do Cardinals, Marvin Harrison Jr., terminou com 21 jardas em três recepções, estendendo para cinco sua seqüência de não acertar 100 jardas em um jogo. Suas capturas ocorreram no primeiro, segundo e quarto trimestres, continuando a tendência de Harrison desaparecer durante trimestres inteiros ou mais. Seus seis gols na noite de segunda-feira foram empatados pelo terceiro menor número em um jogo nesta temporada.

Análise do QB: Murray não teve um jogo chamativo, arremessando para 145 jardas, um touchdown e uma interceptação em passes de 14 de 26, mas fez as jogadas quando precisou, como uma corrida para touchdown. E ele controlou o ataque enquanto lutava para ganhar tempo quando necessário. —Josh Weinfuss

Próximo jogo: no Miami Dolphins (13h horário do leste dos EUA, domingo)

Foto de Ross D. Franklin/AP

O quarterback Justin Herbert parecia Justin Herbert novamente, arremessando 349 jardas e destruindo a defesa do Cardinals com facilidade. E ainda assim não foi suficiente para os Chargers.

Sua defesa, que tinha sido uma das melhores contra a corrida durante toda a temporada, vacilou, permitindo aos Cardinals galopar por 178 jardas, o que incluiu uma corrida de 44 jardas de Murray no quarto período para um touchdown.

Os Chargers nunca encontraram a end zone na noite de segunda-feira, contando com Dicker para cinco field goals. Seu ataque, que dominou as equipes em campo no início da temporada, não é mais dominante e a equipe não marca no quarto período desde a semana 1. Será mais uma semana de perguntas para esta equipe e para o coordenador ofensivo Greg Roman sobre como consertar esse ataque e se esta equipe precisa fazer atualizações no recebedor.

Previsão para a próxima semana: Ladd McConkey conseguiu o primeiro jogo de recepção de 100 jardas depois de dificuldades na segunda-feira. Os Chargers enfrentarão o New Orleans Saints na semana 8, que permitiu o sétimo maior número de jardas de passe na NFL nos últimos três jogos. Poderia ser um jogo decisivo para McConkey, que teve cinco recepções para 45 jardas na noite de segunda-feira e que Herbert descreveu como um de seus alvos favoritos.

Tendência promissora/preocupante: Herbert foi demitido várias vezes nos últimos quatro jogos. Herbert passou grande parte dos jogos de domingo navegando em bolsos e arremessando enquanto tinha um atacante defensivo enrolado em sua cintura ou em outras partes do corpo. Ele foi demitido três vezes, o quarto jogo consecutivo em que o adversário o demitiu várias vezes. É uma estatística preocupante para uma linha ofensiva que apresenta três escolhas no primeiro round: o guarda esquerdo Zion Johnson, o tackle direito Joe Alt e o tackle esquerdo Rashawn Slater.

Estatística surpreendente: Herbert é o jogador mais rápido da história da NFL, com 1.700 finalizações, de acordo com o Elias Sports Bureau. Em uma temporada em que Herbert teve pontos baixos em quase todas as categorias, ele parecia o Herbert de antigamente e estabeleceu outro recorde. O único jogador a acertar 1.700 finalizações em menos de 70 jogos é o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que o fez em 69 jogos. A 1.700ª conclusão da carreira de Herbert foi para Will Dissly às 14h20 do segundo quarto. —Kris Rhim

Próximo jogo: vs. New Orleans Saints (16h05 horário do leste dos EUA, domingo)