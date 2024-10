Carlinhos Maia atinge marca histórica de 15 bilhões de visualizações em 30 dias e orgulha Penedo

O digital influencer Carlinhos Maia, natural de Penedo, acaba de alcançar um marco inédito em sua carreira: mais de 15 bilhões de visualizações em seu perfil no Instagram nos últimos 30 dias. Com impressionantes 32,4 milhões de seguidores na plataforma, Carlinhos se consolida como um dos maiores influenciadores digitais do mundo, levando o nome de Penedo ao cenário global.

Esse número expressivo é impulsionado pelo sucesso estrondoso do Rancho do Maia, seu reality show que, atualmente, é considerado o maior entretenimento da internet no mundo. O programa envolve humor, momentos de emoção e o carisma da famosa “Turma do Maia”, composta por amigos e familiares que compartilham do dia a dia de Carlinhos. Esse show tem engajado milhões de espectadores diariamente, reforçando a conexão entre Carlinhos e seus seguidores, que acompanham cada momento com entusiasmo.

Para Penedo, o sucesso de Carlinhos Maia é motivo de orgulho, já que ele continua exaltando suas raízes em cada conquista. Ao lado de seu marido, o também penedense Lucas Guimarães, e de toda a “Turma do Maia”, Carlinhos segue representando a alegria, a simplicidade e a cultura da cidade alagoana, mostrando que é possível chegar ao topo sem esquecer de onde veio.