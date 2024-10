Carolina do Leste demite o técnico de futebol Mike Houston em meio a 3-4

A Carolina do Leste demitiu o técnico Mike Houston no domingo, um dia depois de cair para 3-4.

O diretor atlético Jon Gilbert disse em comunicado que “é necessária uma mudança para levar o programa adiante. Temos grandes expectativas e elas não estão mudando”.

Houston foi contratado em 2019 e teve um recorde de 27-38 em mais de cinco temporadas na Carolina do Leste. Gilbert observou as aparições consecutivas do programa no bowl em 2021 e 2022. Mas desde então, a Carolina do Leste está com 5-14 anos.

Os Pirates perderam para o Exército por 45-28 no sábado, uma semana depois da derrota por 55-24 para Charlotte.

Escolhas do Editor

“Estamos confiantes de que identificaremos o líder certo para o nosso programa de futebol”, disse Gilbert em seu comunicado. “Acredito que a ECU é um trabalho de primeira linha, com uma base de fãs apaixonada, apoio sem precedentes dos doadores do Clube Pirata e excelentes instalações que continuam a melhorar. No momento, estamos nos concentrando em nossos alunos-atletas enquanto eles competem por uma oportunidade de pós-temporada no últimos cinco jogos da temporada regular.”

O coordenador defensivo Blake Harrell atuará como técnico interino até o final da temporada.