carro pega fogo e fica totalmente destruído em Arapiraca

Chamas iniciaram no motor do veículo. Corpo de Bombeiros

Um carro pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Olho D’Água dos Cazuzinhos, na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), as chamas iniciaram no motor do veículo. O motorista tentou conter o incêndio com um extintor, mas não obteve sucesso.

“Foi constatado que o veículo também possuía dois cilindros de Gás Natural Veicular (GNV), o que demandou atenção redobrada durante a operação. A equipe no local utilizou água, lançada pela Viatura de Combate a Incêndio, para extinguir o incêndio com segurança, evitando maiores danos”, informou a corporação.

Uma viatura com quatro militares atuou na ocorrência.