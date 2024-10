Caso de má conduta de Marilyn Manson tem novas pistas e evidências, afirma promotor

Marilyn Manson ainda pode enfrentar acusações por suposta má conduta sexual… com o promotor distrital de Los Angeles dizendo que novas evidências surgiram recentemente no caso.

DA do condado de Los Angeles George Gascón divulgou um comunicado na quinta-feira … dizendo que os promotores da Divisão de Crimes Sexuais do promotor estão analisando novas pistas e evidências adicionais que chegaram ao seu conhecimento do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.