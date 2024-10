CBS e ABC rejeitam trailer de ‘O Aprendiz’ para debates presidenciais e de vice-presidentes

“O Aprendiz” – um dos filmes mais controversos e cobiçados do ano, retratando a vida de um jovem Donald Trump – é muito picante para algumas grandes redes de TV… pelo menos durante os debates presidenciais e de vice-presidentes

Briarcliff Entertainment, distribuidora do filme, disse ao TMZ … um anúncio de 15 segundos do filme foi rejeitado pela ABC e pela CBS para ir ao ar durante as noites de debate.