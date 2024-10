CeeDee Lamb não se importa com as críticas de Aikman e respondeu com duas palavras duras

Troy Aikman recentemente não hesitou ao criticar os recebedores do Dallas Cowboys, destacando suas “rotas terríveis” e esforço “preguiçoso” fora da linha. Aikman, que é tão próximo da organização dos Cowboys quanto qualquer ex-jogador, compartilhou seus pensamentos sinceros sobre o 1310 The Ticket do Dallas, expressando frustração com o desempenho atual. “Eu acho que as rotas são terríveis“, disse ele, continuando a ver a necessidade de CeeDee Lamb de melhorar sua rota especificamente, acrescentando:”Como quarterback, se você não tem certeza de onde os jogadores estarão de forma consistente, é difícil jogar nessa posição. Isso é o que eu vejo.“

Para Aikman, a questão estendeu-se além de Lamb, conforme ele observou outros jogadores relaxando no início das jogadas. “Vejo caras preguiçosos saindo da linha de luta“, acrescentou, dizendo que os jogadores só parecem se esforçar se esperam a bola.

CeeDee Lamb não retém suas palavras para Dak Prescott

Lamb, um dos recebedores de destaque do Cowboy, respondeu aos comentários de Aikman com uma abordagem cautelosa, mas determinada. “Tem que ser melhor no geral“, admitiu ele, claramente ciente do alto padrão estabelecido pelos torcedores e ex-jogadores dos Cowboys.

Quando questionado diretamente se concordava com a opinião de Aikman, Lamb desviou, dizendo simplesmente: “Próxima pergunta.” Sua resposta sugere a compreensão da crítica de Aikman, ao mesmo tempo que mostrando alguma relutância em aprofundar publicamente as críticas.

Lamb e Prescott respondem a Aikman

O quarterback Dak Prescott também opinou, reconhecendo que Aikman tem um trabalho a fazer e, como ele disse, “se ele foi para o lado pessoal, se foi longe demais, mais uma vez o cara é pago para fazer isso.” Prescott parecia focado em evitar que qualquer “tumulto” perturbasse a coesão do time, explicando que é seu trabalho manter as coisas unificadas dentro do vestiário dos Cowboys.

Enquanto isso, o proprietário dos Cowboys, Jerry Jonesdefendeu a crítica de Aikman. “Troy conhece futebol”, disse Jones em uma aparição no rádio, lembrando a todos que os insights de Aikman vêm de anos de experiência dentro e fora do campo. “Quando ele esteve aqui, ele era uma das pessoas mais astutas e trabalhadoras que já vi avaliando fitas ou observando como um time está jogando..”

Há algumas especulações de que o desempenho de Lamb pode estar relacionado à falta de tempo de treino. Prescott deu a entender que faltar ao campo de treinamento pode ser um fator. “Quando você não teve aquele tempo no acampamento“, explicou ele,”você tem que ser capaz de se comunicar através das coisas.” Quer seja uma desculpa legítima ou apenas um fator no cenário geral, parece que os Cowboys estão cientes de que algo está errado.

Embora Lamb não discordasse abertamente de Aikman, sua resposta sugere ele está aceitando as críticas com calmapronto para focar na melhoria. Com os comentários de Aikman abertos, os torcedores estão esperando para ver como o time responderá a essas expectativas em campo.