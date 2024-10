Celebridades de Hollywood fazem de tudo para o Halloween de 2024

É a época do ano em que até as celebridades de Hollywood querem ser outra pessoa – com muitas delas se maquiando e vestindo fantasias para a semana do Halloween!

Com o Halloween na quinta-feira deste ano, muitas celebridades decidiram se vestir com suas fantasias mais assustadoras, bobas e sexy neste fim de semana… como Selena Gomes dar Benny Blancoque foi na toca do coelho com seus trajes de “Alice no País das Maravilhas”.

Sofia Turner dar Tempero de gelo usava roupas inspiradas nos filmes dos anos 90… com Sophie parecendo Trinity de “Matrix” e Spice vestida como Leeloo em “O Quinto Elemento”.

Como dissemos a você, Lizzo abraçou as piadas feitas sobre ela em “South Park”… totalmente esmagando-o como a alternativa Ozempic que leva seu nome – com um Cartman inflável ao seu lado.

Mike Sorrentino, Uau, A namorada da Sammi dar Zack Clayton se reuniram para um pequeno passeio em “Jersey Shore”… com todo o grupo parecendo péssimo em sua eclética incompatibilidade de trajes.

Anne Hathaway abraçou a Big Apple com sua fantasia … vestindo-se com um capacete da Estátua da Liberdade e uma camiseta “Boo York City” que grita “Estou andando como um zumbi aqui!”

Rosa âmbar, Chrissy Teigen, Kelly Osbourne, Mário, Rocha de Bretman, Casey Boonstra, Jenn Tran, Adelaine Morin, Kimiko Glenn, Paige Spiranac, Bella Poarca e muitos outros também entraram na festa com seus conjuntos.

O Halloween sempre traz à tona a criatividade das celebridades… basta conferir as fantasias do ano passado – e, lembre-se, provavelmente haverá mais algumas travessuras e travessuras antes do verdadeiro feriado de quinta-feira.