Celebridades se vestem para a festa de Halloween de La La Anthony

esqueça as crianças La La AnthonyEstamos sentindo o verdadeiro espírito do Halloween… que tem tudo a ver com celebridades adultas vestindo fantasias assustadoras, sexy e legais e entrando em festas chiques de West Hollywood.

A estrela do reality show organizou sua festa no LAVO na Sunset Strip, e seus amigos famosos não decepcionaram exibindo alguns trajes escandalosos.

Anthony – que se vestiu como Lady Deadpool do popular “Deadpool & Wolverine” deste ano – foi acompanhado na festa por gente como Karrueche Tran dar Winnie Harlow … ambas vestidas com glamourosos vestidos brancos.

Diddyfilho Pentes Cristãos chegou à festa com uma máscara Ghostface e a língua para fora… aparentemente uma referência à popular série ‘Scary Movie’. Personalidade da Internet Ravena Tracy caminhou ao lado dele em um macacão apertado de chita.

Ator de “Saia” Daniel Kaluuya vestido com um clássico antigo… canalizando Will Ferrelpersonagem de “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” … enquanto cantor Mário parecia pronto para punir como Pinhead dos filmes “Hellraiser”.

Entre as outras estrelas do LAVO … Blac Chyna, Chris Brown, Tiffany Haddish, Lenny Santiago, Jeff Beacher e muito mais.

Porém, nem todas as celebridades compareceram ao mesmo evento em West Hollywood – Rihanna teve uma noite mais discreta, parando em seu restaurante favorito, Giorgio Baldi, com um macacão com estampa de leopardo. Talvez Fenty devesse procurar uma linha de roupas chiques para o Halloween!

Resumindo, fique de olho em Los Angeles… você nunca sabe quem está sob a máscara de Michael Myers no bar local!