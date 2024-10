Celine Dion apresenta prêmio pela primeira aparição no palco desde as Olimpíadas de Paris

Céline Dion subiu ao palco e deu uma grande dose de esperança em sua primeira aparição no palco desde as Olimpíadas de Paris neste verão.

A cantora parecia incrível ao fazer um discurso poderoso na Gala do Espírito da Vida da Indústria Musical, Cinematográfica e de Entretenimento na noite de terça-feira, aplaudindo a organização filantrópica City of Hope por fornecer apoio e incentivo àqueles que enfrentam os desafios mais difíceis da vida.

O cantor de “My Heart Will Go On” fez a rara aparição para entregar o prêmio Spirit of Life ao presidente e CEO da AEG Presents Jay Marciano no evento da organização. A campanha anual tem como objetivo angariar apoio para a missão de salvar vidas da Cidade da Esperança para vencer o cancro e a diabetes.