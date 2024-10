Na noite deste sábado (26), o Centro Histórico de Penedo registrou mais dois furtos de hidrômetros, aumentando a preocupação entre os moradores e comerciantes da região. Os novos alvos do criminoso foram uma residência na Rua do Amparo, próxima ao Penedo Tênis Clube, e a sede da empresa fluvial Tupan, situada na Travessa Perilo Gomes – conhecida como a praça onde são comercializados fogos de artifício.

De acordo com informações, os furtos de hidrômetros que vêm ocorrendo nas últimas semanas parecem ser obra de um único suspeito, que ainda não foi identificado, mas aparenta ser uma pessoa em situação de rua. Câmeras de segurança captaram imagens de um homem agindo de forma semelhante em diversas localidades, cortando canos e furtando hidrômetros de residências, escolas e até de estabelecimentos comerciais na região.

A polícia de Penedo segue investigando o caso e revisando imagens para identificar o suspeito. A repetição dos furtos sugere que o criminoso pode estar focado em itens de metal, como cobre e alumínio, com o intuito de revendê-los. As autoridades reforçam a importância de registrar boletins de ocorrência para cada caso, pois as denúncias auxiliam nas investigações e ajudam a traçar o paradeiro do suspeito.

A colaboração da população é essencial para solucionar esse problema e assegurar a segurança do Centro Histórico de Penedo. Qualquer atividade suspeita deve ser prontamente informada à polícia, que segue trabalhando para identificar e deter o responsável por esses crimes.