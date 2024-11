Channing Tatum e Zoë Kravitz ainda estrelarão ‘Alpha Gang’ após a separação

O negócio é o seguinte… ontem, Prazo final anunciou o elenco do novo filme produzido e estrelado por Cate Blanchett . Membros do elenco incluídos Dave Bautista , Steven Yeun , Léa Seydoux , Riley Keough – e Tatum e Kravitz.

Apesar do potencial constrangimento de compartilhar a tela com um ex, fontes de produção disseram ao TMZ que Channing e Zoë continuarão com certeza seus papéis em “Alpha Gang”, apesar da separação.