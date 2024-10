Chappell Roan chama o ex-professor de teatro de ‘B ****’ no palco

Reproduzir conteúdo de vídeo



Limites da cidade de Austin / Hulu

Chappel Roan estava de volta, gemendo e gemendo – desta vez expondo um antigo drama de sala de aula enquanto ela entrava no modo totalmente selvagem com uma ex-professora, corajosamente apelidando-a de “b *****” no palco.

Você precisa conferir o clipe – Chappell fez um desvio cheio de palavrões ao apresentar sua faixa “My Kink Is Karma” no Austin City Limits Music Festival, gritando em seu microfone: “Eu normalmente dedico essa música ao meu ex, mas eu dedico essa música para a porra do meu professor de teatro … que me expulsou, caramba, estou aqui!

Um fã compartilhou a declaração sensata da estrela online, marcando-a com: “Foda-se o professor de teatro que expulsou Chappell. Cavalgamos de madrugada!”

Como sabemos, Chappell não tem vergonha de compartilhar os altos e baixos de sua fama recente.

Ela desistiu do festival All Things Go no mês passado porque ela me senti sobrecarregado. Pouco antes disso, ela se defendeu ferozmente por não endossar nenhum candidato político antes das eleições de 2024.



11/09/24 MTV