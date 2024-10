Chappell Roan sai como fotógrafo em evento de tapete vermelho em Los Angeles

Chappel Roan não consegue escapar de todo o drama de sua vida… ou dos paparazzi!!!

Na sexta-feira, a cantora saiu em um fotógrafo enquanto posava para fotos no tapete vermelho da estreia do filme-concerto “Olivia Rodrigo: GUTS World Tour” em Los Angeles.

Chappell Roan confronta um fotógrafo que a desrespeitou em uma festa do Grammy. pic.twitter.com/phs1SOTRER – Pop Crave (@PopCrave) 26 de outubro de 2024

Confira o vídeo… Chappell, usando um vestido vermelho transparente, avista um fotógrafo amador e se aproxima deles, alegando que eles gritaram com ela no Grammy Awards em fevereiro.

Ela disse que eles foram desrespeitosos e rudes com ela e que lhe deviam um pedido de desculpas.

O fotógrafo, que estava fora da tela, deve ter recuado porque Chappell disse: “Não, não, não, você precisa se desculpar”.

Uma mulher interveio antes que o confronto aumentasse, afastando Chappell do fotógrafo em questão.



11/09/24 MTV

Chappell tem passado por muitos dramas negativos ultimamente… em setembro, ela briguei com outro fotógrafo no tapete vermelho do MTV Video Music Awards.

Também em setembro, Chappell puxou para fora do festival All Things Go porque ela se sentiu sobrecarregada.



25/09/24

Pouco antes disso, ela defendeu-se ferozmente por não endossar nenhum dos candidatos presidenciais nas próximas eleições de 2024.



06/10/24 Limites da cidade de Austin / Hulu

E, no início deste mês, ela estava se apresentando no palco do Austin City Limits quando de repente desviou, dedicando uma música para “meu maldito professor de teatro que me expulsou, merda!” Ela acrescentou: “Estou aqui!”