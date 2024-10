Chappell Roan supera a controvérsia e fecha os limites da cidade de Austin com uma grande multidão

Chappel Roan está provando que sua “Mulhermenon” está mais impactante do que nunca… se apresentando para um grande público no Austin City Limits, superando suas recentes controvérsias.

A estrela pop encerrou o festival de música do Texas no domingo à noite, onde apresentou vários de seus sucessos para milhares de fãs aos gritos.

Confira… um mar de fãs de Chappell cantando e dançando junto com os sucessos do cantor, “HOT TO GO!” “Boa sorte, querido!” e “Pink Pony Club”… apoiando a estrela em ascensão após seu recente drama.

Em meio a esse drama, Chappell puxou para fora do All Things Go Music Festival um dia antes de sua apresentação… compartilhando que ela escolheu priorizar sua saúde mental. Alguns fãs criticaram Chappell pela decisão, já que muitos gastaram centenas de dólares para vê-la no show.