Chargers elogiam a resposta de Bradley Bozeman ao golpe ilegal do Saints

INGLEWOOD, Califórnia – Depois de sofrer uma violência desnecessária para o quarterback defensor do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, após uma rebatida ilegal na vitória de domingo por 26 a 8 sobre o New Orleans Saints, o pivô Bradley Bozeman foi comemorado por companheiros de equipe e premiado com uma bola de jogo pelo técnico Jim Harbaugh.

O tackle defensivo do Saints, Nathan Shepherd, torceu o tornozelo direito de Herbert e derrubou o QB muito depois de ele ter jogado a bola para o running back JK Dobbins no segundo quarto. Bozeman, o único atacante do Chargers que viu a interação, correu e empurrou Shepherd para longe de Herbert, em seguida, continuou empurrando Shepherd no chão antes que Herbert e um oficial os separassem.

Bozeman e Shepherd foram sinalizados por violência desnecessária, a primeira chamada desse tipo na carreira de Bozeman.

“Foi provavelmente uma das peças mais sujas que já vi”, disse Bozeman.

“Você protege seu quarterback, não importa o que aconteça. E acho que qualquer um de nossos atacantes que estivesse na minha posição teria feito a mesma coisa.”

Herbert está jogando com uma entorse no tornozelo direito que sofreu na vitória da semana 2 sobre o Carolina Panthers.

Justin Herbert chamou Bradley Bozeman de “o tipo de centro que você deseja em seu time” depois que ele defendeu seu QB no domingo. Imagens de Ric Tapia / Getty

“Todo mundo sabe que Justin está com um tornozelo machucado”, disse Harbaugh. “Eu não culpo [Bozeman]. Eu não incentivo isso de forma alguma, mas não o culpo.”

Herbert acabou tirando Bozeman de Shepherd com a ajuda de um oficial.

Bozeman disse que mais tarde foi recebido na linha lateral por companheiros de equipe e treinadores, que também consideraram a ação de Shepherd suja.

“Esse é o tipo de centro que você deseja em seu time”, disse Herbert. “Ele vai dar tudo por este time e eu apreciei o que ele fez. Tentei tirá-lo para que ele não recebesse nenhum pênalti, mas ter um cara assim defendendo você não há sensação melhor”.

Após o jogo, Harbaugh anunciou as bolas do jogo para cada jogador do time. Muitos jogadores começaram a gritar por Bozeman antes que Harbaugh finalmente gritasse “Boze” e lhe concedesse um, que recebeu a ovação mais forte de todos no vestiário.

todo mundo ganha uma bola de jogo pic.twitter.com/7aeTqLZkUt – Carregadores de Los Angeles (@chargers) 28 de outubro de 2024

“Você tem seu lado gigante gentil e, então, quando precisa apertar o botão, você aperta o botão”, disse Bozeman, de 1,80 metro e 311 libras, “e esse tipo de coisa é inaceitável. isso para o nosso principal quarterback é inaceitável.”