Charlamagne Tha God e Anderson Cooper discutem sobre a cobertura de Trump na CNN

Charlamagne que Deus dar Anderson Cooper se encontraram em um confronto tenso debatendo a cobertura da CNN sobre o ex-presidente Donald Trump … com o locutor de rádio sugerindo que a rede não denuncia 45 por seu comportamento “fascista”.

A guerra de palavras ocorreu durante a transmissão da noite de quinta-feira, com a emissora CNN e a personalidade do rádio discutindo como Trump é discutido versus vice-presidente Kamala Harris.

Como disse Charlamagne… a CNN não colocou Trump na fogueira pelas coisas supostamente “fascistas” que ele disse durante sua tentativa de reeleição… incluindo seu apelo anterior para “terminar a Constituição dos EUA” e “derrubar a eleição .”

Anderson, no entanto, não achou que as críticas fossem justificadas… e defendeu a ideia de que a CNN discute esses pontos “todas as noites”.

Charlamagne dobrou sua posição, acrescentando… “Não acho que vocês tenham conversado o suficiente sobre isso. Sinto que ouvi mais nesta rede sobre, ‘Kamala Harris é negra?’ do que eu sobre Donald Trump ser um fascista.”

O jornalista chamou de “touros ***” a opinião de Charlamagne, defendendo que a rede não fica regularmente discutindo a etnia do vice-presidente. Charlamagne respondeu com sua própria resposta “agora isso é besteira”… alegando que viu uma série de mesas redondas sobre o assunto na CNN. Angela Ryeapresentador e EP do podcast Native Land, também transmitido durante o segmento, concordou.

Anderson não mudou de posição… assista ao vídeo – ele defendeu veementemente que “nunca perguntou a alguém: ‘Kamala Harris é negra?'”

No entanto, Charlamagne deixou claro que não está apenas insatisfeito com a CNN, alegando que “nenhuma rede tem conversas honestas sobre Donald Trump”.

Ele acrescentou… “É sempre um duplo padrão com Trump, seja com Hillary, contra Biden, agora com Kamala, falar sobre ele ser uma ameaça à democracia.

Essa opinião deixou Anderson perplexo, pois ele sentia que não havia nenhum apoiador de Trump sintonizado em sua programação “para ser validado em suas opiniões”.