Charles Oliveira sugere que o UFC adote abordagem diferente com Tony Ferguson, já que ‘ele não quer se aposentar’

Charles Oliveira espera que os casamenteiros do UFC mudem sua abordagem na hora de marcar lutas com Tony Ferguson caso o veterano decida entrar no octógono no futuro.

Oliveira, que lidou com Ferguson na segunda derrota de sua atual derrapagem de oito lutas em 2020, e tem um bom relacionamento com “El Cucuy”, disse em entrevista ao MMA Fighting que foi difícil ver Ferguson sofrer outro revés em agosto passado. em Abu Dhabi, uma derrota por finalização no primeiro round para Michael Chiesa.

Ferguson, ex-campeão interino dos leves, pareceu indicar sua aposentadoria logo após a luta, mas mudou o tom na coletiva de imprensa pós-luta, dizendo “não, ainda quero lutar”.

“Ele merece todo o respeito do mundo só por continuar lutando, merece aplausos de pé por tudo que fez no UFC”, disse Oliveira. “Mas acho que o UFC também deveria dar uma ajuda para ele e colocá-lo contra alguém [around his age] para que eles possam fazer um show e nós os aplaudimos.”

Ferguson foi parado em cinco dessas oito derrotas, também finalizadas por Justin Gaethje, Michael Chandler, Nate Diaz, Bobby Green, com derrotas adicionais por decisão para “do Bronx”, Beneil Dariush e Paddy Pimblett.

A última vez que Ferguson lutou contra alguém mais velho que ele foi em junho de 2019, quando conquistou uma vitória sobre Donald Cerrone. Para Oliveira, que conquistou a chance pelo cinturão do UFC com a vitória sobre Ferguson, o UFC deveria contratar “El Cucuy” contra veteranos no final da carreira, em vez de novatos como Pimblett.

“O cara não quer se aposentar, ele está aí, então por que não arrumar alguém com a mesma vibe para fazer uma grande briga? Isso seria ótimo”, disse Oliveira. “Mas colocar essas crianças, crianças que estão famintas por atenção por causa de um grande nome como ele, é um pouco complicado. É uma merda. O cara tem uma certa idade e você colocou ele contra garotos para brigar com ele? Isso o machuca um pouco.”