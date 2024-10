Charlton 2-2 Wrexham (26 de outubro de 2024) Análise do jogo

O Wrexham viu uma decisão de pênalti no último suspiro ir contra eles, quando o Charlton Athletic empatou em 2 a 2 no sábado, deixando o time de propriedade de Hollywood fora das vagas de promoção automática da League One.

O Wrexham assumiu a liderança aos 16 minutos, depois que Charlton não conseguiu lidar com a cobrança de falta de Tom O’Connor do lado direito, antes de rebater em Connor Coventry, para alegria dos torcedores viajantes.

Coventry quase fez as pazes imediatamente, forçando o goleiro do Wrexham, Arthur Okonkwo, a uma bela defesa, mas o Charlton não precisou esperar muito pelo gol, já que Macauley Gillesphey cabeceou por cima do doente Okonkwo no escanteio resultante.

Com Charlton em vantagem e Okonkwo forçado a fazer várias boas defesas, o treinador do clube galês, Phil Parkinson, recorreu a Andy Cannon no seu banco e o médio respondeu quase instantaneamente.

Andy Cannon, do Wrexham, parecia ter feito o suficiente para vencer o jogo até o pênalti tardio de Charlton. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

O remate de Paul Mullin foi bloqueado na área por uma defesa decidida do Charlton, apenas para Cannon reagir primeiro e disparar para o alvo.

Isso parecia ser suficiente para garantir os três pontos e diminuir a diferença para o líder da liga, Birmingham City, que foi detido por Mansfield Town.

No entanto, aos 97 minutos, o árbitro marcou um pênalti de Charlton por uma bola de handebol, com o pênalti habilmente finalizado por Matty Godden para deixar o Wrexham abaixo do Birmingham de Tom Brady e do Wycombe Wanderers, tendo disputado uma partida a mais do que ambos.

O Birmingham tem 29 pontos, quatro a mais que o time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, enquanto o Wycombe tem 26.

Charlton está em 11º com 19 pontos.