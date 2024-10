Chefe da Espanha: Lamine Yamal deve se acostumar com o tratamento rude

O seleccionador da Espanha, Luis de la Fuente, alertou Lamine Yamal para se habituar ao tratamento rude em campo, depois de o extremo do Barcelona ter sido alvo de um alvo na vitória do seu país por 1-0 na UEFA Nations League sobre a Dinamarca, no sábado.

Yamal, de 17 anos, sofreu vários desarmes fortes do time dinamarquês e foi visto mancando de volta ao ônibus do time após o jogo.

“É preciso aplicar a dureza que as regras permitem”, disse De la Fuente em entrevista coletiva quando questionado sobre os desafios que Yamal sofreu contra a Dinamarca.

“Tem um árbitro lá para marcar o limite. Contra jogadores jovens com seu talento, [opponents] tente intimidar e procure contato.

“O árbitro tem que proteger esses jogadores talentosos, mas Lamine tem que se acostumar. Eu adoraria que fosse um mar de rosas, Flower Power, mas esse esporte é assim.

“Lamine teve uma atitude excepcional e gerou muito para nós pela lateral direita. Ele tem um talento especial. A partir daí tive um companheiro que dizia: ‘O que você quer, beijos [from the opponents]?’ As equipes usam as armas que podem dentro das regras.”

O dinamarquês Victor Kristiansen acabou recebendo cartão amarelo por falta sobre Yamal no final do jogo e o lateral-esquerdo disse que queria que o adolescente soubesse que não tinha medo de jogar contra ele.

“Não é que eu tenha pensado que iria receber um cartão amarelo aqui, foi simplesmente para dizer [to him]: ‘Oi, eu também estou nessa luta. Não tenho medo de você’”, disse o zagueiro do Leicester City a Ekstra Bladet.

Lamine Yamal enfrentou vários desafios fortes durante a vitória da Espanha sobre a Dinamarca. Omar Arnau/Imagens esportivas de qualidade/Getty Images

“Quando você tem a oportunidade de chegar a 50-50 de forma justa, o que pode doer um pouco, você tem que ir em frente. Ele é muito habilidoso e muito, muito bom em uma idade tão jovem. melhores jogadores por muitos anos.”

Fontes próximas à seleção espanhola minimizaram a importância da claudicação de Yamal antes do jogo de terça-feira da Liga das Nações contra a Sérvia, embora um comunicado divulgado pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF) no domingo tenha confirmado que ele retornou ao Barcelona e não jogaria. aquele segundo jogo.

O comunicado da RFEF disse que Yamal foi submetido a uma ressonância magnética que não detectou nenhuma lesão “estrutural” e que o desconforto estava relacionado à carga de trabalho.

O Barça ficará grato pela decisão de priorizar a saúde do jogador e evitar riscos desnecessários antes de uma série de jogos difíceis após a pausa internacional.

O clube catalão enfrenta o Sevilla no próximo fim de semana e depois recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, antes de viajar para o Real Madrid pela primeira vez. Clássico da temporada.

Até agora, Yamal foi titular em 13 dos 14 jogos pelo clube e pela seleção nesta temporada, com De la Fuente dizendo antes da vitória sobre a Dinamarca que a ênfase estava nos clubes para descansar os jogadores, não na seleção nacional.

O remate de Martín Zubimendi na segunda parte valeu La Roja os três pontos contra a Dinamarca, em Múrcia, levando a Espanha ao topo do grupo da Liga das Nações, após três jogos com sete pontos, um a mais que os dinamarqueses.

A equipa regressa à acção na terça-feira com mais um jogo em casa, desta vez frente à Sérvia, terceira classificada, em Córdoba. A Sérvia venceu a inútil Suíça no sábado.