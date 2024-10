Chefe da LaLiga, Tebas, diz à FIFA para cancelar a Copa do Mundo de Clubes de 2025

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pediu ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que cancelasse a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 porque ele diz que nem as ligas nem o Sindicato dos Jogadores da FIFPRO querem isso.

A primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA será realizada nos Estados Unidos e está programada para acontecer de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

A expansão das competições de clubes da UEFA e do Campeonato do Mundo de Clubes significa que esta época será a mais longa campanha de clubes de sempre.

“Presidente da FIFA, você sabe que não vendeu os direitos audiovisuais para o orçamento que disse para aquela Copa do Mundo de Clubes”, disse Tebas, ao discursar no Fórum da União Europeia de Clubes, em Bruxelas. “Você sabe que não tem os patrocínios para a Copa do Mundo de Clubes como havia orçado.

“Vocês sabem que as ligas e os sindicatos de jogadores de futebol não querem aquela Copa do Mundo de Clubes. Retirem essa Copa do Mundo de Clubes agora.”

Tebas acredita que a FIFA terá de usar fundos próprios para lançar a Copa do Mundo de Clubes com 24 seleções no próximo ano.

Ele disse: “Se você vai usar fundos da FIFA para financiar o dinheiro que falta na promessa que fez aos clubes, você está tirando-o de todas as federações ou lugares que a FIFA diz estar lá para ajudar. Nós estamos a falar de mais 1,5 mil milhões de euros que terão de ser retirados desse fundo.”

Jogadores, treinadores e ligas soaram o alarme devido ao calendário congestionado.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pediu que a FIFA cancelasse a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Carlos Luján/Europa Press via Getty Images

O meio-campista do Manchester City, Rodri, sugeriu no mês passado que os jogadores estão “perto” de entrar em greve por causa das preocupações com o aumento da carga de trabalho.

O meio-campista espanhol disputou 63 partidas pelo clube e pela seleção na última temporada, em uma campanha que só terminou na final da Euro 2024, em 14 de julho.

O sindicato global de jogadores, FIFPRO, e as Ligas Europeias, que representam 37 ligas nacionais, apresentaram conjuntamente a queixa à Comissão Europeia em Bruxelas, na qual argumentam que a FIFA, órgão que governa o futebol global, está a abusar do seu direito como organizadora e reguladora de torneios.

Uma fonte disse à ESPN que a FIFA acredita que a Copa do Mundo de Clubes terá um impacto mínimo no calendário do futebol ou no bem-estar dos jogadores, já que será realizada uma vez a cada quatro anos, com no máximo sete jogos.