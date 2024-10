Chefe do PSG, Nasser, sobre Copa do Mundo de Clubes: Não goste, não jogue

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, saiu em defesa do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, dizendo àqueles que não querem competir no torneio que não joguem.

A competição renovada da FIFA, com estreia marcada para 15 de junho de 2025 nos Estados Unidos, envolve 32 times jogando durante quatro semanas em estádios de todo o país.

Provocou críticas de vários jogadores sobre o estresse adicional que colocará no calendário, com times como Manchester City e Real Madrid programados para uma temporada de 11 meses, caso avancem no torneio.

Al Khelaïfi, no entanto, disse que os clubes estão entusiasmados com o evento e irão recuperar o dinheiro perdido com o aumento dos salários dos jogadores.

“Os jogadores ou clubes que têm reclamações não jogam. Se vocês têm reclamação, não joguem. Antes reclamavam porque só havia dois clubes ou porque só havia dois por país. Agora são os jogadores.” ele disse em entrevista coletiva na assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (ECA) em Atenas, Grécia.

“Claro que temos que respeitar e proteger os jogadores. Mas os clubes não estão nisto apenas pelo dinheiro. Não é assim, é um erro. Tentamos recuperar o dinheiro dos seus custos. Os salários sobem cada vez mais, mas as competições são as mesmas e o rendimento é o mesmo.

“O calendário é um tema de debate, obviamente. Sempre foi. E, para ser sincero, acredito que é necessário que todos os interessados ​​se reúnam e discutam, de forma próspera, e vejam o que é melhor para todos. Todos os clubes querem disputar o Mundial de Clubes.”

Nasser Al-Khelaïfi é torcedor da Copa do Mundo de Clubes. Imagens Xavier Laine/Getty

Em setembro, Al Khelaïfi, presidente da ECA, admitiu que os clubes consideravam a preparação para a Copa do Mundo de Clubes “desafiadora”, mas continuava confiante no sucesso do torneio.

“A ECA reconhece que há desafios no lançamento de qualquer novo formato ou conceito, mas acreditamos firmemente no torneio.

“Com o tempo, trará receitas importantes para os clubes participantes e não participantes, sem aumentar significativamente o calendário geral, e irá entusiasmar os adeptos de todo o mundo.”

Na sexta-feira passada, o técnico do City, Pep Guardiola, disse que a Premier League negou o pedido de seu clube para começar a temporada mais tarde, como resultado da Copa do Mundo de Clubes.

“A Premier League não nos permitiu adiar os dois primeiros jogos para a nossa recuperação”, disse ele. “Muito obrigado. Eles não adiam esses jogos para que seja o momento de: ‘Ah, o que temos que fazer?'”