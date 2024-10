Chefes do futebol europeu e FIFPRO criticam FIFA por cronograma

BRUXELAS (Reuters) – Os dirigentes do futebol europeu e o sindicato global de jogadores, FIFPRO, uniram-se nesta segunda-feira para criticar a Fifa sobre o calendário global do futebol, ao apresentarem uma queixa antitruste contra o órgão regulador do futebol global.

A FIFPRO e as Ligas Europeias, que representam 37 ligas nacionais, apresentaram conjuntamente a queixa à Comissão Europeia em Bruxelas, na qual argumentam que a FIFA, órgão que governa o futebol global, está a abusar do seu direito como organizadora e reguladora de torneios.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, disse que segunda-feira foi “um dos dias mais importantes no futebol” e comparou o caso ao da fracassada Superliga Europeia, enquanto o técnico da Premier League, Richard Masters, disse em comunicado que o futebol atingiu um “ponto de inflexão”. “

A LaLiga não faz parte das Ligas Europeias, mas faz parte da reclamação de segunda-feira.

A FIFA se recusou a comentar nesta fase quando abordada pela ESPN.

A FIFPRO, organização representativa mundial dos jogadores de futebol profissionais, disse que tentou negociar a questão com a FIFA, mas disse que o órgão dirigente “se recusou consistentemente” a consultá-los. Também descreveu a intenção da FIFA de sediar a sua competição ampliada do Mundial de Clubes nos Estados Unidos neste verão como um passo longe demais.

No entanto, uma fonte disse à ESPN que é improvável que a competição deste verão seja afetada, dado o curto espaço de tempo antes de acontecer.

“Hoje é um dos dias mais importantes do futebol”, disse Tebas.

“Para mim, houve dois dias históricos no futebol. Um em 2019, quando paramos uma reforma da Superliga e hoje demos um passo muito importante no que acreditamos ser o caminho para mudar a governança das instituições do futebol e nós não vamos deixar esta oportunidade escapar.”

A carga de trabalho dos jogadores tem sido um tema quente no futebol nas últimas temporadas, com jogadores e treinadores pedindo repetidamente aos organizadores que condensem a programação e permitam mais descanso aos jogadores. No mês passado, o meio-campista do Manchester City, Rodri, disse que os jogadores estão “perto” de entrar em greve por causa do assunto.

“Está chegando a um ponto crítico”, disse Masters em comunicado.

“O feedback que recebemos dos jogadores é que se joga muito futebol e há uma expansão constante. A Premier League não mudou de forma. O que mudou nas últimas décadas foi a marcha das competições de futebol internacionais e regionais.”

O presidente-executivo da Serie A, Luigi De Siervo, disse: “A Serie A, como quase todas as outras ligas europeias, nos últimos 20 anos não aumentou o número de jogos.

“Pelo contrário, a FIFA e a UEFA, ciclo após ciclo, têm aumentado constantemente o tamanho das suas competições, tanto para clubes como para selecções nacionais, e atingimos agora um ponto de saturação no calendário.”

A FIFA argumenta que o seu calendário mais recente, previsto para 2030, foi aprovado pelo seu conselho que “incluía a FIFPRO e órgãos da liga”.

Afirmou em Julho, quando a queixa antitrust foi anunciada pela primeira vez: “O calendário da FIFA é o único instrumento que garante que o futebol internacional possa continuar a sobreviver, coexistir e prosperar ao lado do futebol de clubes nacionais e continentais”.

Uma fonte disse à ESPN que a FIFA acredita que a Copa do Mundo de Clubes terá um impacto mínimo no calendário do futebol ou no bem-estar dos jogadores, já que será realizada uma vez a cada quatro anos, com no máximo sete jogos.

Uma análise recente publicada pela Opta mostra que, embora o City tenha disputado o maior número de jogos na época passada (59), a maioria das equipas na Europa disputou menos de 50 jogos, com cinco equipas da Premier League disputando 42 jogos na época passada – apenas quatro a mais que o temporada da liga.

Outro artigo recente do CIES Football Observatory descobriu que há apenas uma pequena diferença no número de jogos que os jogadores disputam por temporada em comparação com as décadas anteriores.

A edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes da FIFA será realizada nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho de 2025. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

No entanto, a FIFPRO afirmou que a sua investigação mostra que 72% dos jogadores apoiam a redução do calendário e a garantia de um período de descanso obrigatório, bem como dados que afirmam que 17% dos jogadores fizeram mais de 55 jogos na época passada e 30% tiveram uma sequência de seis ” “correspondências consecutivas”.

A FIFPRO e as Ligas Europeias argumentam que a FIFA está a abusar do seu estatuto de órgão dirigente e organizador de torneios, dizendo que o órgão favorece as suas próprias competições em vez de zelar pelo bem-estar dos jogadores.

“Já chega, não aguentamos mais”, disse Mathieu Moreuil, diretor de relações internacionais de futebol e assuntos da UE da Premier League.

“Temos agora um calendário de jogos internacionais que está além da saturação… Tentamos nos envolver com a FIFA há anos, sem qualquer resposta positiva. Então, basta.”

A denúncia antitruste não é o único caso contra a FIFA em relação ao calendário internacional de jogos. Os sindicatos de jogadores nacionais em Inglaterra, França e Itália intentaram ações legais contra o órgão dirigente no Tribunal de Comércio de Bruxelas em junho e estão a tentar que o caso seja julgado no Tribunal de Justiça Europeu.

Esse caso centra-se na legislação laboral e nos direitos dos jogadores às férias. Um dos seus objetivos é ter um período de descanso obrigatório – entre três a quatro semanas por ano – para os jogadores se recuperarem.

O órgão dirigente europeu, a UEFA, também aumentou o seu calendário, nomeadamente com os novos formatos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, mas não foi alvo da reclamação aos reguladores.

Moreuil disse que isso acontece porque a FIFA é responsável pelo calendário internacional e as relações com a UEFA são diferentes graças ao diálogo.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório