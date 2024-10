Chega de festas: o plano de Taylor Swift para colocar Travis Kelce de volta em forma após a reação da NFL

TA fama que Travis Kelce teve desde que teve Taylor Swift como namorada teve um preço: festas constantes, bebidas e um estilo de vida que não é bom para um atleta como ele em termos de preparo físico. Desde que os Chiefs venceram o Super Bowl em fevereiro passado, surgiram rumores de que Kelce está festejando muito e fora de forma.

Mas Taylor Swift não é do tipo que fica sentado quando as coisas ficam difíceis, e seu relacionamento com Travis Kelce não é exceção. Recentemente, tanto Taylor quanto Travis enfrentaram uma onda de críticase Taylor está pronto para agir.

Blake Shelton finalmente fala sobre o romance de Taylor Swift e Travis Kelce: isso poderia ser real?

Segundo fontes próximas ao casal, Taylor não está feliz com os comentários negativos girando, especialmente aqueles direcionados a Travis. Ela está determinada a mudar as coisas e está deixando claro que Travis está junto.

Desde o início da temporada da NFL, o Chefes de Kansas City a estrela tem sido criticada, com comentaristas alegando que suas festas fora da temporada o deixaram “fora de forma” e “fora de forma”. A princípio, Taylor e Travis ignoraram os comentários, mas parece que a conversa constante atingiu Taylor. Como uma fonte compartilhou, “Taylor não gosta de ouvir os críticos menosprezarem Travis, e ela não se importa com a forma como as pessoas a culpam por seu desempenho..”

Swift coloca Kelce em uma missão de preparação física

Além do mais, Taylor sente como se houvesse um pouco de verdade por trás das críticas. Depois de refletir um pouco, ela percebeu que talvez toda a diversão que tiveram juntos durante o verão pudesse ter afetado o jogo dele. “É verdade que ele passou a entressafra vivendo uma boa vida com ela”, observou uma fonte. Agora, Taylor está intervindo para ajudar Travis a silenciar os que duvidam – e ela não está brincando.

Taylor “estabeleceu a lei” e colocar Travis em uma dieta rigorosa e plano de exercícioscom o objetivo de ajudá-lo a perder peso e recuperar a forma física. “Ela está assumindo como missão ajudá-lo a perder peso e recuperar seu tanquinho para que ele possa fazer com que todos os odiadores comam suas palavras“, revelou uma fonte.

Mas ela não o deixará enfrentar esse desafio sozinho. No verdadeiro estilo de parceiro solidário, a Taylor’s comprometido em seguir o plano com ele. “Ela prometeu fazer dieta com ele para se apoiar, pelo menos quando estiverem juntos“, acrescentou a fonte. Então, é chega de junk food, nada de açúcar e nada de bebida para Travis-Taylor está se certificando de seguir as regras à risca.

Com a determinação de Taylor e o ímpeto de Travis, é apenas uma questão de tempo até que a dupla faça um grande retorno, provando que seus críticos estão errados. Agora o jogo começou para Taylor e Travis e, desta vez, eles estão jogando de acordo com as regras dela.