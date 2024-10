Chelsea 2-1 Arsenal (12 de outubro de 2024) Análise do jogo

O Chelsea venceu o Arsenal por 2 a 1 nos Emirados, no sábado, estendendo seu início perfeito de temporada da Superliga Feminina sob o comando da nova técnica, Sonia Bompastor.

A antecessora de Bompastor, Emma Hayes, agora técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, esteve presente quando os gols de Mayra Ramírez e Sandy Baltimore no primeiro tempo foram suficientes para conquistar os três pontos no clássico de Londres.

Mayra Ramírez foi eleita a melhor jogadora em campo por sua atuação nos Emirados. Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

O resultado aumenta a pressão sobre o técnico do Arsenal, Jonas Eidevall, cuja equipe venceu apenas um dos primeiros quatro jogos na WSL e foi derrotada por 5 a 2 pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões Feminina da UEFA no início da semana.

Ambos os golos do Chelsea capitalizaram a defesa suspeita dos anfitriões. Ramírez conseguiu uma finalização audaciosa por cima da cabeça ao reagir mais rapidamente a uma bola quicando de escanteio para dar a liderança ao seu time aos quatro minutos.

Doze minutos depois, a internacional inglesa Lauren James mostrou suas habilidades no lado direito antes de cruzar para o poste mais distante, onde Baltimore esperava desmarcado para cabecear para Daphne van Domselaar.

Caitlin Foord marcou pouco antes do intervalo para dar esperança de resultado aos torcedores da casa, mas o Chelsea administrou a pressão no final do jogo e resistiu à vitória. A substituta Stina Blackstenius teve as melhores chances do Arsenal e acertou a trave, mas não conseguiu romper a rede de Hannah Hampton.

“Foi um jogo importante, esperávamos isso, e é sempre bom vencer”, disse Bompastor à BBC após o jogo. “Acho que nos saímos bem no primeiro [half]não é bom no segundo.”

Questionada sobre o seu registo 100 por cento vitorioso até agora com a equipa sediada no oeste de Londres, a antiga treinadora do Lyon acrescentou: “Sim, não poderia ser melhor para mim”.